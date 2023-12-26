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2023最後水逆！4星座陷重災　魔羯情緒起伏大、巨蟹小心溝通誤會

▲▼壓力大，憂鬱症，心情不好。（圖／CFP）

▲年底事情多到炸，又遇上水逆來攪局，難免有不順心的感覺。（示意圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

2023最後一波水星逆行中，要到明年1月2日才恢復順行，然而年底事情多到炸，又遇上水逆來攪局，難免感覺卡卡不順心，但其實越忙越要按部就班、小心謹慎，才能將影響降到最低。《科技紫微網》特別整理出重災區、壓力區和平穩區，不妨參考看看。

重災區　受影響程度：★★★★☆

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摩羯座

水星逆行在摩羯座的命宮，所以這個星座的感應較為明顯，會有較大的情緒起伏。這段時間裡，你可能會被煩躁、低落、沮喪等負面情緒包圍著，讓你無法集中注意力。若有不順心的事情，再遇上這些負面情緒，影響就會變大，你會感覺受到束縛，容易鑽牛角尖。可以嘗試著放鬆緊繃的神經，改變一下形象，處理事情細心一些，很多麻煩就會自動閃開。

牡羊座

水逆期間，你的思維會比較混亂，行動效率降低，容易把簡單的事情複雜化；尤其是在處理職場人際關係時容易鑽牛角尖，並因此跟同事起衝突。這段時間，盡可能不要跟那些比較古板、強勢的人打交道。工作本身也可能會帶給你不少壓力，某些專案的進展可能不如預期中順利，此時你應該對待工作更專注些，同時要避免做出衝動的決定。

巨蟹座

這次水逆主要影響到巨蟹座的溝通力，需要小心合作事宜方面的狀況，同時對待客戶、合夥人要更用心，避免因溝通誤會影響到工作進展。另外也要做好心理準備，可能有些合約簽訂會不太順利。感情方面，需要注意跟戀人的相處，別讓前任介入你們的關係中；單身者則可能會與前任陷入糾纏。無論是有伴或單身，都需要先想清楚自己到底想要什麼。

天秤座

天秤座本次主要受影響的部分是與家庭相關的領域。其中一些人會與父母發生爭執，雙方都站在各自的立場，不願讓步。這次水逆會讓你重新思考自己與家庭的關係，比如婚戀問題、生育問題，還有事業與家庭之間的平衡等等。另外，也要留心房屋相關的事情，如偷盜、意外等，應關好門窗，並檢查電器使用是否安全。若有租房、買房、裝修等需要，儘量避免在水逆期間進行。

壓力區　受影響程度：★★★☆☆

雙子座

水逆期間，你粗心大意的毛病又要犯了。要注意各種檔案資料的保存，避免誤刪或丟失。文書、數位內容要多檢查幾遍，以免出錯被訓斥。避免盲目投資，否則容易遭遇措手不及的變化。另外也要照顧好身體，如果患有舊疾，容易在本次水逆期間復發。

獅子座

水逆期間，凡事最好留一手備案，因為許多方面的事情會出現反反覆覆、變來變去的情況。比如出行計畫被取消，方案被打回重做等等。只有做好備案，應付突如其來的變化時才不會慌張。另外，部分人的財務問題會受到水逆影響，要看管好自己的貴重物品，避免衝動消費，同時也不建議在此期間有大筆的投資行為喔。

射手座

這次水逆主要波及的是射手座的財務領域。不僅要避免大額投資，在金錢相關的合約上也要多幾分細心，看清楚條款，以防被騙。一些款項的到帳可能會延遲，如尾款、獎金、分紅等，若有信用卡等借貸帳單，記得及時還款，避免因此影響到個人信用，引來後續麻煩。

水瓶座

水瓶座的朋友們，這次水逆期間，你們的精神狀況和睡眠品質會受到影響。你會覺得生活無精打采，只想躺平擺爛，負面情緒也會被放大。戀人間容易翻舊帳，會出現生悶氣、拒絕溝通的情況。另外要留心自己的身體狀況，注意防寒、防感冒。

平穩區　受影響程度：★★☆☆☆

金牛座

受水逆影響，你最近會覺得精神有些疲憊，注意力也無法集中，工作、學習效率因此受到影響。如果近期需要處理投資、留學深造、升職考試、官司等事務，需打起十二分精神，否則很容易因為粗心大意而犯錯。

處女座

這次水逆期間，你會有點犯迷糊，連平常照慣例做的小事，都有可能會犯錯，所以不管做什麼，最好再仔細檢查幾遍。電子設備如果出了故障，應及時送去給專業人員檢修，別自己亂摸亂搞浪費時間。另外，跟戀人相處也要更包容，避免口舌之爭。

天蠍座

水逆對你的影響並不大，只是會遇到一些生活上的小麻煩而已。注意控制好你的暴躁脾氣，別逞一時口舌之快說出不該說的話。另外也要留心健康問題，飲食儘量清淡點，避免上火。

雙魚座

遇上這次水逆，你的情緒會變得有些反覆無常，溝通能力也會變差，給感情帶來波折。戀愛中的人，一點小事都可能成為你們分手的導火線；而單身者有可能把自己正在發展中的對象給發展沒了。想要避免這種情況發生，得放下患得患失、疑神疑鬼的作風，更不要翻舊帳、提前任。控制好情緒，就能大事化小，小事化無。

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