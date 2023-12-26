「正能量炸裂」星座Top4！第1名極度樂觀　就是你的小太陽

▲正能量炸裂的星座，總能將快樂、溫暖的氛圍感染身邊的人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有天生個性樂觀又開朗，就像冬日的暖陽，為大家的生活注入陽光的朋友嗎？塔羅牌老師艾菲爾分享「正能量炸裂星座Top4」，他們人見人愛，總能活在當下、享受美好，擁有正面信念、相信機會無限，能為你的每一天帶來無盡的快樂與活力。若結交到這類朋友請抱緊，務必好好珍惜、千萬別放手。

艾菲爾點名「4個陽光星座」能量炸裂，要同時參考太陽、上升星座：

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第4名：雙子座

有著靈活思維的雙子座，不會被固定的思維模式所侷限，只會用創意和智慧解決問題。他們喜歡交流和分享，不會讓自己孤立無援，靠著幽默與風趣來拉近距離。雙子座對於生活有著多元的興趣和選擇，且會不斷地學習和成長，懂得適應變化、也會啟發身邊的人。

第3名：牡羊座

個性有如炙熱火焰的牡羊座，總是以笑容迎接每一天，不受負面情緒所困擾。他們熱愛挑戰和突破極限，不讓恐懼和懷疑成為阻礙自己進步的羈絆。對於未來，他們有著明確的規劃和目標，並且持續付出努力和行動。牡羊座是真正的鬥士，深知如何克服生活中種種難關，同時也樂於鼓勵身邊的人，積極進取的態度不僅助力個人成就，更為周圍的人燃起前進的勇氣。

▲獅子座不僅能激勵自己，也為身邊夥伴注入動力。（示意圖／記者黃克翔攝）

第2名：獅子座

獅子座個性散發著王者風采，他們在夢想和目標上毫不妥協，也絕不輕言放棄。面對生活的挑戰，總是充滿正面態度，視每次挫折為成長的契機。他們對於自己的能力和價值深具自信，堅信只要不懈的努力必能刻畫奇蹟。獅子座不僅是領導者，更是懂得把握機會的智者，不但能激勵自己，也替身邊的夥伴注入動力，能激發、引領團隊踏上成功之路。

第1名：射手座

性格如陽光般的射手座，擁有無憂無慮的天性，絕不為過去或未來而困擾，專注享受當下的快樂。他們熱愛冒險，勇於嘗試新鮮事物，富有充沛活力，不允許生活變得枯燥乏味。對於人生，他們有著豐富想像力與期待、樂觀進取，時刻充滿希望和信心，是真正的「享樂主義者」。射手座懂得如何製造快樂，同時具有感染他人的魅力，使周圍環境充滿歡笑與溫暖。