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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇煥智爆賴清德老家非父親所留　狠嗆「我去過！他說白賊」

▲▼蘇煥智與郭台銘密會半小時，並稱會幫郭連署。（圖／記者蘇晏男攝）

▲前台南縣長、台灣維新創黨人蘇煥智。（圖／記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，前台南縣長、台灣維新創黨人蘇煥智25日就在造勢活動時透露，自己曾在賴清德母親過世時去上香，但地點並不是萬里中福路84號，且他去的時候房子已經蓋好，因此，如果真的有工寮，也不是在現在這塊土地上，因此，這塊工寮並非賴清德的父親所留下。

蘇煥智在無黨籍台南市立委候選人魏耀乾造勢活動上指出，賴清德的母親過世時，他跟時任台南縣副縣長顏純左有去萬里上香，坦白說，他們去上香的地方並不是現在的萬里中福路84號、所謂的別墅區，且他去上香的時候，房子已經蓋好了，所以這塊工寮不是賴清德爸爸留下來的，應該是2004、2005年賴清德的母親買的。

蘇煥智再提到，這塊土地在2002年的航照圖是空白，因此，證明賴清德說這塊地是父親留下來的是「供白賊（說謊）！」他也強調，賴清德說礦區工寮是長期受害，賴清德很早就當立委了，如果萬里的鄉親有這種困難，是不是應該替故鄉的鄉親爭取？賴清德擔任公職20幾年，沒幫故鄉解決問題，卻對自己的違建移花接木說是工寮，一個總統最重要的是老實，賴清德連說實話都做不到。

蘇煥智曾以民進黨籍身分當選且連任台南縣長，2018年，他認為民進黨已經偏離台灣民主運動的初心而退黨，隔年成立台灣維新黨。

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