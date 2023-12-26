總統投票指南柯文哲「半數問號」　時力點原因：今天講的跟明天不同

▲時代力量黨團召開2024大選時代力量投票指南記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選倒數18天，對於總統候選人投票意向，時代力量今（26日）召開時代力量2024投票指南記者會，列出8項指標評比三組總統候選人。至於未來是否具體表態？時力表示，若今天支持某人、他明天突然急轉彎，這樣時代力量要收回支持嗎？至於柯文哲評比有半數問號，時力強調，柯文哲說囤房稅2.0打假球，但民眾黨立院黨團又支持，他談了很多政見，但到底態度是什麼？完全不知道。

對於之後會不會具體表態？時代力量決策委員周偉航表示，會提出這份指南就是內部遲遲無法確定，三組候選人主張時時變動，如果今天支持某人、他明天突然急轉彎，這樣時代力量要收回支持嗎？這不是負責任政黨應該做的，每個候選人現在也都有爭議案件：從土地到個人投資行為，時代力量沒有幫其他政黨解釋的政治必要性。

周偉航指出，只是告訴支持者時代力量理念為何，請選擇和我們理念最相近候選人，支持者不是信徒，有充分良知和理性，比對出最適合的總統及區域立委候選人，與其說是給予非常明確指示，不如說相信支持者的品質跟大家判斷能力。

至於目前已經有兩場政見發表會，是否有對三黨的評分？秘書長李兆立表示，時代力量重視8個主張有無獲得明確回應跟承諾，政見發表會除了攻擊外，更多應該是對未來的承諾以及對過去表現的交代，目前為止看到的比較少，像是社宅跳票、吹哨者保護法部分。

李兆立指出，像是民主社會部分，賴清德應回答自己是否跟2019年反對網軍的自己一樣？若是跟當初一樣願意給他高分，柯文哲是否也願意回應這樣的質疑？這些他們在政見發表會沒有提到，把過去錯誤承認清楚，才會讓人更相信未來承諾有機會被實現。

不分區立委提名人王寶萱表示，政見發表會有非常多內容完全缺席，像是轉型正義跟土地正義，民眾黨候選人提了比較多政見，但柯文哲說囤房稅2.0是打假球，民眾黨卻在立法院支持打假球版本，他談了很多政見，但到底支不支持？態度是什麼？完全不知道，這也是他在評分表上這麼多問號的原因。