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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德違建還混淆視聽　凌濤：難道綠只懂「王八千」？

▲▼ 凌濤與林國春26日召開「萬里違建賴清德還要『賴皮』混淆視聽？亂批出租宅，難道民進黨只懂『王八千』、『潘孟安建商宅』？」記者會。 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲凌濤與林國春26日召開「萬里違建賴清德還要『賴皮』混淆視聽？亂批出租宅，難道民進黨只懂『王八千』、『潘孟安建商宅』？」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨總統參選人賴清德老家違建爭議持續延燒，國民黨2024競選發言人凌濤質疑「賴清德還要賴皮到什麼時候？還要混淆視聽到什麼時候？」，民進黨記者會內容竟然拿新北市府公務員依法解釋的內容來做批評，依照同樣邏輯，國土署署長吳欣修到底還要護航賴清德到什麼時候？從南鐵東移到這萬里違建，都是國土署發新聞稿批評其他候選人，難道這就是民進黨的行政中立嗎？

凌濤與新北市立委候選人林國春今（26）日召開「萬里違建賴清德還要『賴皮』混淆視聽？亂批出租宅，難道民進黨只懂『王八千』、『潘孟安建商宅』？」記者會。

林國春表示，全台灣有很多違章，不可能每件都拆，但違章就是違章，而違章拆除屬於地方權責單位。他說明，增建、擴建就屬於違章，沒有使用執照或臨時建築，就是違章。至於民進黨稱該屋有門牌，林國春表示，所有違章建築當然有門牌，因為門牌與違章沒有直接關係，他舉車輛違規為例，難道有車牌，違規就不是違規了嗎？

林國春強調，賴清德的違宅，沒有繳地價稅及繳房屋稅，涉嫌違反稅捐稽徵法，因為是違章，沒有產權，就沒有辦法移轉，所以就無法繳房屋稅，他強調，這樣社會不公不義的事情若發生在市井小民身上，政府單位就大力打壓，例如用刑事警察局、調查局去辦假訊息，民進黨政府用這種手段欺負一般老百姓，就是要讓老百姓閉嘴，現在發生在賴清德身上，應該要以一樣標準處理。

林國春指出，賴清德沒有誠實的報稅，財產也沒有誠實的申報，根本沒有資格參選中華民國的總統，這在全世界所有領導人身上，早就應該辭職下台。他強調，老百姓有知道真相的權益，民意代表有監督政府的責任跟義務，呼籲賴清德與民進黨黨公職用同樣標準來對待賴清德老家的違章建築。

▲▼ 凌濤與林國春26日召開「萬里違建賴清德還要『賴皮』混淆視聽？亂批出租宅，難道民進黨只懂『王八千』、『潘孟安建商宅』？」記者會。 。（圖／國民黨文傳會提供）

凌濤再提出內政部國土測繪中心、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的圖來打臉民進黨的說法，根據相關圖示，民國75年賴宅只有本體宅第，旁邊什麼都沒有，但到了民國94年，宅地旁邊違法增建、擴建相當明顯，民進黨還要繼續瞎扯、硬凹嗎？民進黨根本是看不懂航測圖稱造假，試圖混淆視聽。

凌濤並強調，民進黨瞎扯硬凹之後，還去瞎扯別人的合法建物，他呼籲民進黨不要再亂批合法的出租仔，難道民進黨只懂「王八千」，只懂「潘孟安的建商宅」嗎？大家都不像北漂新潮流可以租到豪宅便宜戶？若用同樣標準檢驗價格，為什麼王定宇可以租到8000元的房子，為什麼潘孟安可以租到便宜豪宅？民進黨難自圓其說。

凌濤質疑，在民進黨眼裡，台灣是民主國家還是共產國家？難道如同網友講的「綠共一家親」？難道民進黨要把從政人士在台灣合法的出租，都要捐出來嗎？他質疑賴清德敢不敢用同樣的標準要求民進黨黨公職？包括與正國會林佳龍夫妻有關的奇美集團等，通通要將商品便宜賣給學生嗎？蔡英文家族租給海霸王的土地，也應該捐出來蓋社會住宅、民進黨前中執委薛凌的陽信銀行，面對很多年輕人要青年貸款，也應該用最低利率、不要賺錢貸給學生嗎？他強調，國民黨用合理、合法、合規的方式檢驗賴清德，而賴清德的賴皮寮輸不起，還要瞎扯硬凹，相信全民都看在眼裡。

▲▼ 凌濤與林國春26日召開「萬里違建賴清德還要『賴皮』混淆視聽？亂批出租宅，難道民進黨只懂『王八千』、『潘孟安建商宅』？」記者會。 。（圖／國民黨文傳會提供）
 

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