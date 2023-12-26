國民黨揭開放萊豬秘辛！　徐巧芯：蕭美琴讓台灣利益全失守

▲國民黨26日舉行「開放萊豬秘辛大揭露！」記者會。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26）日舉行「開放萊豬秘辛大揭露！」記者會，台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧出席，徐巧芯說，蕭美琴擔任駐美代表期間，一項不可磨滅的歷史定位，就是開放萊豬。2020年6月，她被任命駐美，短短不到3個月，8月蔡總統就開放萊豬進口，說蕭美琴是代表蔡總統去喜迎美國萊豬，都不為過。

徐巧芯提到，美國豬肉生產者協會（NPPC）作為一個民間機構，居然可以用威脅的口吻對我國駐美代表處說話、干預台灣的食安政策，我國駐美代表處人員甚至居然還表示會將其意見轉達回台灣，蕭美琴作為駐美大使，讓台灣開放萊豬後，沒有為台灣爭取到台美雙邊經貿協定（BTA）、CPTPP或印太經濟架構，根本讓台灣利益全盤失守，如今居然還跑回台灣選副總統，讓全民更了解民進黨執政下各項弊案的真相。

張斯綱指出，蕭美琴擔任駐美代表後約3個多月，就開始進入開放萊豬的議程，當年總統府曾說要註明產地來源，過去進口美牛甚至除了標明產地之外還有查廠、三管五卡等措施，因此當時國民黨立院黨團也要求民進黨政府三管五卡，於是NPPC資深副總裁Nick Giordano與國際事務總監Maria Zieba及國際技術事務專家等人曾於2020年9月3日進行電話會議，討論台灣規劃豬肉原產地標示事宜。

張斯綱進一步說明，NPPC資深副總裁說8月份曾與蕭就台美農業貿易與美國貿易代表署（USTR）進行討論，當時台灣未提及規劃採取豬肉原產地強制標示措施，並稱台灣推動產地強制標示恐衝擊美豬輸台市場。我國駐美代表處的林組長則回應說，蔡英文8月28日宣布開放萊豬及30月齡以上美牛時，宣示落實食品標示規定，2012年開放萊克多巴胺美牛時，已實施牛肉原產地的強制標示，並未影響美牛輸台市場，近3年美牛輸台的產值屢創新高。

張斯綱表示，NPPC資深副總裁回應稱，他瞭解台灣承受的政治壓力，但美國牛肉與豬肉業差異很大，美豬因新冠疫情受創甚深，NPPC必須採取必要措施協助美國豬農，因此希望台灣撤銷產地標示規劃，如果堅持執行，NPPC會向USTR與國會等表達堅決反對。林組長表示，了解NPPC的考量與苦衷，將反應給國內主政機關，也請NPPC思考雙方均可接受的方案，與台灣合作共同解決問題。從以上這些對話看，當台灣民意都要求美豬比照美牛，進行標示產地、三管五卡、查廠等必要的食安把關手段時，駐美代表處卻退讓、退縮，把食安把關當做談判籌碼，蕭美琴讓台灣利益全盤失守。

游淑慧指出，國民黨當時希望標明含有萊克多巴胺的產地標示，民進黨堅持反對，當時在野黨也讓步，希望改成讓沒有萊劑的可以標示宣傳，但就連這麼卑微的要求，民進黨政府都沒有為民眾把關。透過雙方來往過程可發現，NPPC證實台灣開放萊豬談判的條件包括台美BTA，但這4年來不要說台美BTA，就連台灣參與CPTPP、印太經濟架構，都沒台灣的份，蕭美琴做了何種努力？何況，NPPC憑什麼介入台灣食安政策？台灣政府代表的是國家與尊嚴，為什麼美國一個民間的利益團體都可以對台駐美代表處的官員用威脅的口吻聲稱要去告狀，駐美代表處卻沒有依照法令嚴詞拒絕，反而像總機一樣說會代表轉達？

游淑慧質疑，蕭美琴這幾年聲稱台美關係史上最好，其實只是因為蕭美琴只會扮演「應聲蟲」跟「總機」兩種角色，能解決的時候就說好好好，不能解決的時候就當總機說會轉回去國內。蕭美琴在駐美期間有「3個沒有」：沒有立場、沒有原則、沒有堅持，沒有中華民國的立場、沒有自己國家的原則、美方曾答應我們開放萊豬就能啟動台美BTA、協助我們參與美言CPTPP，最後都沒有，結果現在蕭美琴卻拍拍屁股回來高升，要參選副總統。

徐巧芯抨擊，公開透明應該是民主制度之下的一個重要原則，但在民進黨上任之後卻蕩然無存，讓他們感到很遺憾。民進黨政府用所謂國家機密方式，將他們不想給民眾看、不想給民代監督的所有公文全部列為密件，當有人揭露真相時，民進黨政府就說是洩密、要提告，民進黨把國家機密當作自己做不好的遮羞布，難道不用反省檢討？未來，不只是疫苗採購合約、光電問題、以及像這種兩岸或外交的往來，不真正涉及國家機密的部分，都應該揭露給全民知道，他們進到國會後就會要求政府解密，讓大家更接近真相。



