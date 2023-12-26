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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱「國民黨執政會賣台」　她酸：忘記你藍白談判時的無能？

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲昨在直播節目稱「若國民黨上台，台灣會被賣掉」，引起譁然，對此，台灣基進立委候選人吳欣岱26日表示，簡直是五十步笑百步，因為中國介選不幫柯文哲，所以才急得跳腳？別忘記柯文哲過去長期主張「兩岸一家親」，更說過「中國要他選總統」，還有在「藍白合」期間展露出在談判桌上的無能。

吳欣岱表示，柯文哲說如果藍營上台台灣會被中國賣掉，根本就是五十步笑百步。別忘記柯文哲過去長期主張「兩岸一家親」，更說過「中國要他選總統」，況且他在「藍白合」期間展露出在談判桌上的無能，倘若柯文哲當總統，恐怕一個不小心就把台灣賣掉，最後哭著回來跟台灣人民道歉，卻於事無補。

吳欣岱質疑，柯文哲其實很清楚中國對台介選、以商逼政的狀況，但是卻長期視而不見，甚至提出要重啟服貿、與中國經濟合作，希望台灣向中國靠攏。現在突然大聲疾呼說談論中國介選議題，難道是因為這次中國介選對自己選情不利，所以才急得跳腳嗎？

吳欣岱說，其實柯文哲就是一個政治變色龍，當哪邊有利可圖時就往哪邊靠攏。2014年選台北市長時他靠綠營的支持選舉，就自稱「墨綠」。為了取得中國以及藍營的信任，就暢談「兩岸一家親」。

吳欣岱指出，現在柯文哲發現自己選情緊張了，而且再也挖不到藍營的選票，因此大談中國介選，轉而爭取本土選民支持。但是這招效果應該不會太好，因為本土派選民被柯文哲騙了2次，不會再被騙第3次了。

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