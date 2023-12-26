美麗島民調／差距拉大！　「賴蕭配」領先「侯康配」9.5個百分點

▲美麗島今日公布第97波最新民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》26日公布第97波民調，民進黨「賴蕭配」支持度38.9%暫居第一；國民黨「侯康配」支持度29.4%位居第二，雙方差距拉開至9.5個百分點；民眾黨「柯盈配」支持度則為17.2%排名第三。值得注意的是，「賴蕭配」支持度38.9%，與「侯康配」的29.4%差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次。

《美麗島電子報》今日公布最新追蹤民調，與上一波民調數據相比，民進黨「賴蕭配」上漲1.5個百分點；「侯康配」下滑3.2個百分點，首次跌破3成；民眾黨「柯盈配」則微幅上漲0.9個百分點。

從交叉分析的政黨傾向來看，自認國民黨的有87.5%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有96.0%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民眾黨的人，有87.6%支持柯盈配；另外泛藍的群眾，有60.6%支持「侯康配」，政治立場泛綠群眾則有69.7%支持「賴蕭配」，至於中立／看人不看黨的則是有27.3%支持「賴蕭配」。

在區域方面，「賴蕭配」在新北市、中彰投、雲嘉南、高屏、基宜花東澎金馬地區的支持度皆奪冠，「侯康配」則在台北市、桃竹苗地區奪冠。值得注意的是，「賴蕭配」在新北市的支持度為38.0%，贏過「侯康配」的31.5%，而侯康配在新北支持度也比上一波掉了2.4個百分點；至於中彰投地區賴蕭支持度為32.3%，贏過「侯康配」的25.2%，不過侯 康在上一波中彰投支持度為29.4%。

另在年齡部分，20-29歲中34.8%支持「賴蕭配」、30-39歲中有31.0%支持「賴蕭配」、40-49歲中有38.4%支持「賴蕭配」、50-59歲中有37.2%支持「侯康配」、60-69歲中有48.4%支持「賴蕭配」、70歲以上則有45.2%支持「賴蕭配」。其中，年輕選票出現巨大波動，原先20-29歲與30-39歲大多支持「柯盈配」，現在卻轉而支持「賴蕭配」。

至於「明年總統是否應該換黨做，對我們國家未來4年發展較好」，認為「民進黨繼續做」的有36.1%，認為「應換成國民黨做」的為26.9%、「換成民眾黨做」的僅有14.1%；而「明年總統大選若要政黨輪替，應投在野民調最高者」，高達48.0%受訪者不認同，40.1%受訪者認同。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2023年12月21日、22日與25日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1349人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。 經費來源為美麗島電子報。