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7-11「2024新春福袋」來了！53款、開賣時間曝光　豪送瑪莎拉蒂

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「2024年開運金喜福袋」攜手8大超人氣肖像，獨家推出53款全新福袋選擇。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

新年即將到來，7-11也在今（26）日重磅公布「2024年開運金喜福袋」，將在2024年1月10日起陸續於7-11門市、3大外送平台、OPEN POINT APP限時限量開賣；今年肖像與福袋選擇皆較2023年擴增近1倍，擴大攜手8大超人氣肖像，獨家企劃總計53款全新福袋選擇，再抽總價值超過千萬元的陸、海、空旅遊驚喜大獎，有機會將頭獎海神-瑪莎拉蒂Grecale GT新世代豪華跑旅開回家。

2024年7-11開運金喜福袋擴大結「萌」8大人氣肖像，以龍年限定、肖像周年、超人氣精選3大亮點，開發Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁系列、卡娜赫拉出道20周年、貓貓蟲咖波10周年、淘氣奇奇蒂蒂系列、軟萌小熊維尼系列、粉嫩熊抱哥系列等8大全新圖素，開發46款肖像福袋，分別有299元、499元、699元、1299元、1699元5種價格選擇，將於2024年1月10日凌晨00點於超過6800家7-11門市現貨開賣，限量逾50萬個，各店販售數量、款式及庫存依單店實際上架為準。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲299元福袋分為水桶束口包款、PVC防潑水拉鍊提袋款、兩用伸縮束口包款，共12款選擇，總限量逾20萬個。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼499元福袋分為背提兩用保冷袋+手提保溫瓶、背提兩用保冷袋+1L大陶碗、25L收納籃+大地墊，共12款選擇，總限量逾18萬個。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

2024年7-11門市現貨開賣的開運金喜福袋依照不同價位開發11種創新福袋型態，299元主打水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款；499元以背提兩用保冷袋+手提保溫瓶、背提兩用保冷袋+1L大陶碗、25L收納籃+大地墊；更首度推出699元福袋，開發三用包+兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯；1299元福袋選擇切入家電結構，首推超高CP值IH爐、過年圍爐升級大容量5L多功能料理鍋；1699元福袋更推年年秒殺暢銷的美國旅行者肖像聯名20吋行李箱，以上每款福袋皆附有同款肖像主題限定紅包袋，粉絲們必珍藏。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲699元福袋為首度推出，分別為三用包+兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯，共4款選擇，總限量逾6萬個。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼1299元福袋有IH爐、5L多功能料理鍋，共12款選擇，總限量逾3萬個。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲1699元福袋更推美國旅行者肖像聯名20吋行李箱，共6款選擇，總限量近2萬個。

新年擴大OPEN POINT會員獨享服務，2024年7-11開運金喜福袋再加碼7款OPEN POINT APP限定精品福袋，將於1月10日上午11點線上開搶，這次攜手OPEN!、野獸國、THERMOS膳魔師、Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋品牌，推出7-11限定OPEN!龍年福袋，內含OPEN!龍年限定提箱、OPEN!春捲包、OPEN!包裝零食；野獸國龍年限定玩具總動員吉祥話公仔盲盒福袋，更有機會抽中芋泥蛋糕款三眼怪公仔；膳魔師推出24cm不沾湯鍋三件組、28cm+18cm不銹鋼雙鍋四件組；瑞仕鑽石鍋更挑戰市場最低價！推出20cm、26cm不沾鍋，以最低市價0.8折起超殺優惠，讓消費者輕鬆帶回家。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲499元OPEN!龍年福袋，限量1000組，內含硬殼手提箱1入、限定春聯三件組、OPEN!春捲包1入、門市零食組合4件。

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲699元野獸國龍年限定MEA公仔福袋，限量1萬組，內含龍年限定抱抱龍1款、隨機附上2款玩具總動員人氣角色新春吉祥語錄公仔或有機會其中1款獲得隱藏版芋頭蛋糕款三眼怪公仔，再加碼1包5入的BT21設計款口罩。

2024年7-11開運金喜福袋線上線下共53款選擇，每款內容物包括全新開發限量周邊商品、零食飲料商品組合，以及價值超過6000元以上的商品/品牌優惠券、網羅人氣品牌優惠券，包含星巴克特大杯飲料好友分享券、築間火鍋憑券享肉品/海鮮7選1、燒肉Smile憑券享肉品/海鮮9選1、雄獅旅遊日本全線票券享95折、摩曼頓滿千折200元、Surfshark VPN免費體驗3個月等。

999元(含)以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式咖啡1杯、海昌隱形眼鏡買1送1、漢堡王買1送1券、7-11賣貨便免運券1張等，優惠券總價值上看8000元，絕對物超所值；不僅如此，每款福袋皆附有抽獎券，並依福袋價位由低至高分別加贈1次、2次、3次、4次、6次抽獎機會，購買福袋價位越高、中獎機會越高。

本次開運金喜福袋抽獎獎項：

頭獎：瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅-2名，市價348萬/台
貳獎：雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日-1名，市價75.9萬
叁獎：星宇航空-美國舊金山雙人來回機票-10組，市價6萬/組

▲▼7-11 2024新春福袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「2024年開運金喜福袋」頭獎為市價348萬元的瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅。

獎項好康再加倍！7-11更首創業界、加碼推出「小7集點卡-福袋集點GO活動」，線上線下買福袋、報會員電話即加碼集點抽、集點免費送挪威奮進號指定行程、折價序號總兌換價值達350萬元。同時有多重好康優惠活動可搭配購買最超值，指定信用卡或支付工具享結帳滿500元立折50元、會員單筆滿1000元再送好禮3選1、使用好運龍來隨取卡保證放大變1100元、使用foodomo外送/自取輸碼入【幸福龍乎你】滿199元即享85折優惠，單筆最高可折150元等。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart今年推出2款龍年福袋。（圖／OK mart提供，下同）

OK mart今年推出「龍年歡喜包」，內含7至8款糖餅、飲料，另附刮刮卡1張，一共有5款內容物組合，售價168元，再加碼首度開賣全新「3C福袋包」，袋袋皆有無線藍牙耳機、隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、3合1充電線、磁吸LED充電感應燈等商品，以及刮刮卡1張，總價值超過1688元，售價每包799元。

▲▼OK mart新春福袋「龍年歡喜包」。（圖／業者提供）

▲OK mart新春福袋全台限量10萬包，內含刮刮卡張張有獎。

7款福袋中的刮刮卡張張有獎，頭獎祭出「亞帝芬奇星光耀眼VIP訂製款GIA1.5克拉鑽戒」，市值高達約30萬元，另外還有Tokuyo7星級首席之座按摩椅SC-395、Apple watch SE 44mm GPS版、小米掃拖機器人S10、台亞加油站加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機等百項好禮，同步還和太古可樂合作福袋獎項，有福袋專禮「可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱」、「可口可樂多層收納箱」等，總價值超過300萬元，1月10日起於全門市開賣，全台限量10萬包。

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