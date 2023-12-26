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超商草莓季新品太欠吃！羅馬生乳包咬下爆餡　慕斯杯加了粉色糰子

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11將在12月27日開賣草莓季麵包、甜點新品。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

準備好了「莓」？寒冷的冬天，當然要大吃酸甜多汁的草莓才過癮，就有超商將開賣最新5款草莓麵包、2款草莓甜點，首推「爆餡草莓羅馬生乳包」，咬下爆超滿草莓鮮奶油餡，滿嘴是幸福滋味，而「草莓卡士達布雪」咬一口就能吃到酸甜草莓醬搭配香濃卡士達醬，衝一趟超商就能獲得草莓自由。

7-11將在12月27日起開賣5款粉紅包裝的草莓麵包，新品特別推薦「草莓卡士達布雪」，草莓果醬增加果丁口感更豐富，融合卡士達讓草莓風味更柔順；「愛餡大亨草莓奶油軟法」以草莓醬搭配鹹奶油，結合Q彈軟法堡體，口感、風味多層次；「草莓起司軟歐」裸麥香氣、蜜漬草莓乾與略帶咬勁的歐式麵包完美結合；「統一麵包草莓夾心」以蜜漬草莓醬搭配蘋果麵包，是記憶中酸甜的美好滋味；「新感覺草莓夾心」咬下能吃到含有果肉與Q彈蒟蒻的草莓醬。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11新推出5款粉色包裝的草莓麵包，每一款都能嚐到酸甜草莓滋味。

同步還有2款最新草莓甜點，首推「爆餡草莓羅馬生乳包」，本土產草莓醬搭配歐洲進口鮮奶油，搭配日式冷藏麵包配方酸甜口感佳，大口咬下狂爆餡；「草莓慕斯杯」添加奧地利草莓醬，莓果香豐富，搭配香濃馥郁鮮奶油、綿密蛋糕以及粉色糰子，口感超豐富又療癒。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／7-11提供）

▲「爆餡草莓羅馬生乳包」咬下爆超濃草莓鮮奶油餡。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／7-11提供）

▲「草莓慕斯杯」吃得到粉色糰子、蛋糕、草莓醬與鮮奶油。

主打輕貴族風茶飲的文青手搖飲「旺月捌」草莓季也正式開跑，選用苗栗大湖草莓打造5款草莓飲品，首推草莓歐蕾系列，有「草莓抹茶歐蕾」、「草莓可可歐蕾」，其中，草莓抹茶歐蕾是採用日本進口特上伊勢抹茶製成，另一杯草莓可可歐蕾則是選用進口比利時可可粉作搭配，2款飲品口感濃郁，且通通吸得到草莓果粒。

▲▼旺月捌草莓季推出5款草莓飲品。（圖／旺月捌提供）

▲冬季最新5款草莓飲品開喝了。（圖／旺月捌提供，下同）

▲▼旺月捌草莓季推出5款草莓飲品。（圖／旺月捌提供）

▲草莓果茶系列喝得到草莓果粒。

加碼還有3款草莓果茶，包括「草莓果粒鐵觀音」、「草莓果粒多多綠茶」、「草莓果粒綠茶」，分別選用鐵觀音、蘭香綠茶作為茶底搭配草莓，口感清爽甘甜，同樣也有果粒口感，即日起正式開喝，至12月27日前能享任選草莓歐蕾1杯可免費加白玉珍珠1份，任選草莓果茶1杯則可享每杯現折5元優惠。

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