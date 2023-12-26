賴清德細數國民黨史「反共先鋒」　如今「對得起蔣經國跟台灣人民？」

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

第二場總統政見發表會於今（26日）登場，賴侯柯三人二度交鋒，對於侯、柯二人攻勢，賴清德於末輪發表時火力全開細數國民黨為台灣帶來的禍害，他指出，過去國民黨要反攻大陸消滅萬惡共匪，帶領國人打過多少戰役，但以馬英九、趙少康為首的國民黨，不知如何落實蔣經國路線，每次中國對台灣威脅時，馬英九為首的國民黨人不斷批判政府挑釁中國，「請全台灣民眾評評理，國民黨對得起蔣經國跟台灣人民嗎？」

賴清德表示，國民黨為台灣帶來哪些禍害？就是死抱一個中國神主牌，影響國內團結，過去國民黨反共、要反攻大陸消滅萬惡共匪，國民黨還帶領國人打過古寧頭、823、一江山、大陳島等戰役，守護中華民國跟台灣，蔣經國知道反攻無望，也推出十大建設，進用大量台籍人士，他更說自己是台灣人，蔣經國落地生根放棄落葉歸根。

賴清德指出，現在國民黨以馬英九、趙少康為首的國民黨，不知如何落實蔣經國路線，不但不反共還親共、嘴巴說守護中華民國，卻反對、杯葛國防自主，接受九二共識、完全無視於習近平定調九二共識就是一中原則，完全沒有中華民國存在空間。

賴清德直言，現在在經濟上還要重啟服貿，準備開放大量中生來台就業、把經濟鎖進中國，完全不理會台灣社會遭受衝擊，蔣經國說沒有台灣問題只有中國問題，但每次中國對台灣威脅時，馬英九為首的國民黨人就不斷批判政府挑釁中國，「請全台灣民眾評評理，國民黨對得起蔣經國跟台灣人民嗎？」