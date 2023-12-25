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民眾黨「台灣平安夜-恆春團結大會師晚會」　滿滿人潮

▲民眾黨在屏東縣恆春舉辦政見會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

▲民眾黨在屏東縣恆春舉辦政見會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨24日晚間在恆春西門廣場，舉辦總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈「台灣平安夜-恆春團結大會師晚會」，湧入超過數千位民眾到場支持，西門廣場與周邊街道，擠得滿滿人潮，相當熱絡。

▲民眾黨在屏東縣恆春舉辦政見會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

▲民眾黨在屏東縣恆春舉辦政見會 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

參與這項活動，有民眾黨屏東競選總部主委藍群傑、民眾黨中央原住民委員會主委梁明輝、民眾黨中央委員林富男、張凱鈞、民眾黨高雄市黨部主委莊貽量、台南市黨部主委蔡宛秦、台東縣黨部主委賴坤志及不分區立委候選人黃珊珊、林國成、許忠信及恆春鎮代表會副主席陳進興、多位地方鄉代、社團、宮廟幹部及鄉親等。

活動由台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先率先開講，他感謝到場支持的鄉親，也非常感謝恆春半島鄉親對他的支持與愛護，對他來說，恆春半島是他踏入政壇的起點，過去多次跟著鄉親上街頭捍衛權益，尤其是恆春半島有國防部的問題，也有國家公園的問題，四年前恆春萬里桐有土地正義的問題，他也跟鄉親站在第一線跟政府抗爭，最後成功讓土地正義得以實現！他誠摯向鄉親推薦柯文哲是真正為台灣打拚，真的為我們下一代著想的國家領導人，是台灣最好的選擇。

副總統候選人吳欣盈用台語跟在場鄉親打招呼，並講述過去在金融業與公益事業的經驗，她也跟大家說外界說她是無心贏，但是父母給她這個名字，用台語來說是「我先贏」才對，所以希望為主席帶來一份好運。

總統候選人柯文哲上台首先感謝鄉親熱情的參與，也感謝「扛阿北，守台灣」的發起人及參與的民眾，大家都是無私的付出，會中宣布「扛阿北，守台灣」將一路往北走回凱道，並授予戰旗。

他表示，屏東縣南北狹長超過100公里，他知道恆春最關心的就是醫療的問題，他上網看恆春幾間醫院，很多醫生都在請假，屏南快速道路喊了很多年，卻還在規劃中，台灣需要解決問題的人，希望這場選舉能為台灣帶來社會和諧、政黨和解、兩岸和平，健保是台灣社會最重要的安定力量，65歲以上長者健保費由政府補助，最後希望台灣因為有我們可以變得更好！

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