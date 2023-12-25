曝侯友宜凱道造勢第一線觀察　藍委斥「跳過韓國瑜」非事實又無聊

▲侯友宜凱道造勢晚會，不分區立委代表韓國瑜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜23日在凱道舉行造勢晚會，不少黨內大咖冒雨力挺，卻被爆出侯友宜上台握手時竟跳過前高雄市長韓國瑜，遭質疑「心結未解」。對此，侯友宜25日嚴正駁斥，國民黨立委洪孟楷也臉書分享自己當天身為主持人的第一線觀察，大批側翼刻意見縫插針做影片影射「跳過韓國瑜」的狀況，既非事實、又很容易被打臉，實在無聊。

洪孟楷在臉書分享自己當天在造勢晚會的七大觀察，其中，他就強調，當天侯友宜、副總統候選人趙少康與主席朱三人一上台的第一時間，就是先跟已經在台上的台中市長盧秀燕、韓國瑜握手致意，老朋友相見，格外暖心；之後依序從右邊的縣市長、議長們握手致意，再過來左邊的縣市長來賓們握手。

針對「侯友宜跳過韓國瑜」的傳言，洪孟楷大批，一堆側翼刻意見縫插針做影片影射「跳過韓國瑜」的狀況，既非事實、又很容易被打臉，實在無聊。

此外，洪孟楷提到，當天兩個小時精簡扼要，即便下著細雨，沒人離開就是沒人離開，大家展現拚到底的決心。他舉例，根據以往的大型造勢經驗，超過兩個小時以上，就難免造勢疲乏，真心建議接下來造勢及選前之夜，其實可以考慮都以兩小時為主；選前之夜可以7:30暖場，8點正式開始，一直到10點，一方面下班的人潮好聚集，二方面也能夠讓大家士氣高揚直到10點、完美收場。

洪孟楷最後表示，「民主要制衡、政黨要輪替」這句話，在台上聽全場群眾共同喊出來，那個聲浪，是真的打從心裡會感動，「願有多大、心有多大，喊出來，就知道！真的！」