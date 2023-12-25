被指「握手跳過韓國瑜」　侯友宜批抹黑！還原當天狀況

記者賴文萱、吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜遭爆23日在凱道造勢時，上台握手時竟跳過前高雄市長韓國瑜，而去握台北市長蔣萬安的手，被指「心結未解」。對此，侯友宜今天南下高雄受訪時駁斥，在台上的每個人他都有握手，韓國瑜也有握，選舉到了，別再說那些有的沒的，人民沒辦法接受抹黑戰術。

▲侯友宜南下高雄展開競選行程。（圖／記者吳奕靖攝）

侯友宜近來勤跑高雄競選行程，今天再度南下展開一連串馬拉松式行程，第一站先去參加佛光山信徒大會，接著安排參拜大樹鳳山寺及鳥松仁美保民宮，行程滿檔。

▲▼侯友宜參加佛光山信徒大會。（圖／記者陳宏瑞攝）

下午侯友宜在鳳山寺接受媒體聯訪時，被問及握手跳過韓國瑜，是不是有心結？對此，他駁斥，現在選舉不是事實的事情都拿出來亂講，他那天在台上，所有的縣市長都有握手，包含韓國瑜也有握手，每個人他都握手表示感謝。

「大家站出來給我支持、給我疼惜，我每個人都很感謝」，侯友宜說，他相信這都很清楚，選舉到了，別再說那些有的沒的，人民沒辦法接受這種抹黑戰術。

▲侯友宜駁斥「握手跳過韓國瑜」，批評不接受抹黑戰術。（圖／記者吳奕靖攝）

至於家族位在文化大學旁的「凱旋苑」，高額租金被綠營批「一坪租金比101還貴」。侯友宜說，租金問題5年前民進黨就拿出來講了，那是好幾十年前太太從娘家繼承而來，從頭到尾都合法繳稅、有開發票，也是合法建築物，完全都沒有問題，整個過程都可以檢驗。

侯友宜反擊表示，這麼清楚的事情，遇到選舉又被拿出來講，5年前說一次，現在又說一次，實際上完全沒問題，大家都可以來檢驗。

在結束參拜行程後，侯友宜也安排車隊從鳳山出發，再度進行掃街拜票，向民眾問候，全力鞏固南部選票。