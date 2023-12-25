「憲法護國神山」說引戰！侯友宜轟賴清德：副總統忘記國家名？

記者賴文萱、吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

侯友宜近來勤跑高雄競選行程，今（25）日再度南下展開一連串馬拉松式行程，其中在接受聯訪時被問及，民進黨總統候選人賴清德批評他說的「中華民國憲法是護國神山」說法是鄉愿，他再度反擊賴表示，你把你現在做副總統的國家名字忘記了，自己看不起自己，是要怎麼出來選中華民國憲法規定的總統？

▲侯友宜今天在高雄車隊掃街。（圖／記者陳宏瑞攝）

侯友宜今日在高雄接受媒體聯訪，被問及賴清德說其不走回頭路，是否意味拋棄台獨路線，還批評「中華民國憲法是護國神山」的說法是鄉愿，他回應，賴清德是否支持台獨，現在為了選舉完全不敢講，但我們都是依照中華民國憲法來選舉。

▲▼侯友宜與高雄市立委候選人鍾易仲在鳳山車隊掃街。（圖／記者陳宏瑞攝）

侯友宜開嗆賴清德，「你現在是用中華民國憲法在選舉，你現在做的是中華民國的副總統，做4年了，也是中華民國憲法讓你選上的，結果到要選舉了，居然說中華民國憲法是神話，你就是鄙視自己的國家啊！」

「我們是台灣人，但是國號叫中華民國，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」，侯友宜轟賴清德「你把你現在做副總統的國家名字忘記了，自己看不起自己，是要怎麼出來選中華民國憲法規定的總統呢？」

另有媒體問及，最近一直主張反貪腐，也呼籲法務部修法，主張詐騙集團再犯應該加重其刑，對此侯友宜說，詐騙集團猖獗是人民最深刻的感受，被騙的人很多，卻都束手無策，而民進黨政府喊打詐，卻越打越多，代表其毫無能力。

侯友宜強調，打擊詐騙、黑金是自己的專業，並已具體主張騙得越多、關得越久，對犯罪所得超過定額者、提供人頭帳戶再犯者，都將加重其刑二分之一，更會整合相關部會資源，杜絕互踢皮球陋習。

▲▼侯友宜近來勤跑高雄競選行程，鞏固南部選票。（圖／記者陳宏瑞攝）

侯友宜今日南下高雄第一站，先去參加佛光山信徒大會，接著安排參拜大樹鳳山寺及鳥松仁美保民宮，行程滿檔。在結束參拜行程後，侯友宜也安排車隊從鳳山出發，再度進行掃街拜票，向民眾問候，全力鞏固南部選票。

他說，他到南部時看到鄉親對他滿滿的熱情非常感動，尤其回故鄉，人擠到滿滿滿，排了1公里，還高喊凍蒜！侯友宜一定要凍蒜！「人親土親，南台灣的選情越來越好，一定要翻轉，不能讓民進黨在南部一黨獨大，要換我們來改變，一定能成功。」