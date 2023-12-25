快訊／賴清德老家不存在？　一圖曝市府航測圖定位「往左飄移」

▲卓冠廷質疑新北市地政局航測圖「往左飄移」。（圖／卓冠廷提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議延燒，新北市政府地政局昨（24）日晚間再以航照判定，指現存房屋是92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。不過，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷指出，新北市政府散佈的航測套繪定位，就是錯的、飄移過的，從沒有改建過的老屋88號就知道，「多出一棟建物」根本就是謠言。

卓冠廷表示，「令人憤慨的打手，新北市府散佈錯誤套繪定位，誣指賴清德老家不存在」，先講，不管是84號還是85號門牌，在戶政系統上至少民國60年就已經存在，就是從原有門牌分出來的，意思就是，根本沒有「多一棟」這件事，他們拿68年和73年的航測圖，說賴的老家不存在，「不好意思，每一年的航測我也都調出來完整看過了，我現在就要揭發這個謊言，新北市政府散佈的航測套繪定位，就是錯的、飄移過的」。

卓冠廷說，73年的航測，新北市府把84號賴的老家「當不存在」；比對鄰居證詞，賴的老家屋頂被颱風吹壞，這導致的是84號從70年到90年之間不容易直接從航測圖上一眼辨識，即便73年的圖資裡有房屋的痕跡存在，新北市府仍然當作他就是不存在。

卓冠廷說，68年的航測，套繪定位更是「往左飄移」，直接把84號「定位到樹林裡」，從關鍵的68年航測圖看，事實上賴的老家是包含84和85的，但神奇的是，市府套繪圖的定位卻跑掉，明顯往左下位移（光看89號就知道），以至於84賴老家的定位，跑到空地的樹林中。

卓冠廷表示，賴清德老家那一排房屋，最清楚沒有改建過的老屋就是88號，用88號來辨別85和89號，可以清楚的比對出，在68年空照圖中，賴清德84號的老家，是最左邊的那一間，跟85號一人一半，「多出一棟建物」根本就是謠言，而且，是公務員說出來的謠言，這更加嚴重了，公務員變成競總員工。除了錯誤資訊意圖使人不當選，還有違反行政中立的問題，監察院跟法院，跑不掉了。

對於卓冠廷說法，新北市政府表示，工務局是以現在的84號門牌建物定位，反推出該建物在該定位點過往年代的變化，建築物不可能移動 ，但門牌卻可移動，和以前84號門牌在哪裡掛牌無關，請有心人士不要誤導大眾，尤其，工務局以內政部國土測繪中心圖資、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署空照圖外加現場勘查方式進行研判，一切客觀、公正、依法行政。