爆江肇國幹部棄養母女「涉賭博放貸」　國民黨：賴清德不管嗎？

▲立委候選人張斯綱呼籲賴清德及江肇國出來面對這些的疑點與指控。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委候選人江肇國及賴清德重要輔選幹部、民進黨台中市議員蔡耀頡日前才遭踢爆，始亂終棄、棄養母女。國民黨立委候選人張斯綱今（25）日與當事人C女再指，蔡耀頡涉及賭博放貸，呼籲賴清德與江肇國應面對，若持續放任輔選幹部靠賭博與放貸為生，這樣的政黨就沒資格繼續執政。

指控蔡耀頡棄養子女的孩子母親C女表示，記者會的消息被蔡耀頡知道後，蔡耀頡用各種管道聯繫她的家人施壓，要求她不能開記者會爆料蔡耀頡賭博放貸，但她仍然要出面說出事實。對於賴清德、江肇國持續包庇自己的輔選幹部，C女也傷心表示，民進黨難道真查不出真相？賴清德、江肇國、何欣純都不願意接下她的陳情，連自己的黨員都不願意救，還大言不慚的說要服務人民？



C女指出，在11/27記者會開完以後，江肇國仍然姑息養奸，繼續維持選舉活動，「你的好兄弟、好朋友，重要輔選幹部蔡耀頡做了那麼多骯髒不堪的事情，還要繼續包庇嗎？」 對於蔡耀頡說要驗DNA，C女表示，如果驗出來是小孩是蔡耀頡的，蔡耀頡、賴清德、江肇國是否應下台道歉、永不參政？



張斯綱表示，當事人C女近日發現樓下出現不明人士，還接到電話警告說今天不能來台北參加記者會，希望C小姐要注意自己人身安全。他並在記者會中出示對話紀錄及照片佐證，強調蔡耀頡賭博還天天報帳輸贏數字，說「過年來贏個10本」，意思就是上百萬輸贏，把賭博當職業經營。

張斯綱進一步指出，蔡耀頡還涉及違法放貸，後來對方跳票。對於民進黨政治人物涉及賭博放貸，賴清德難道都不管？還是賴的眼中只有選舉與選票，對於從政黨員可能涉及違法事件統統視而不見？另外，蔡耀頡也是江肇國重要輔選幹部，請問江肇國對蔡的行為是否知情？