教授代表力挺王婉諭！　盛讚最關心「性別平權、心理健康」的立委

▲政治大學教授楊啟正和世新大學教授陳宜倩現身竹北街口力挺王婉諭。（圖／時代力量提供）

記者江采蓁／綜合報導

時代力量黨主席王婉諭投入新竹縣第二選區立委選戰後，獲得各界熱烈迴響，並展開「百工百業挺婉諭」路口計畫，「教授代表」政治大學心理學系教授楊啟正、世新大學性別研究所陳宜倩日前就現身竹北街口，力挺她續留國會。

針對性別平權，王婉諭強調，「性別平權是時代力量的DNA」，她在立法院四年來推動性別平等教育法、性別平等工作法及性私密影像外流防制等相關法案，也舉辦超過30場的性侵害防治講座，就是希望這個社會上，不論任何性別、性傾向的人都能有免於恐懼、歧視及平等幸福的生活。

王婉諭也分享，先前世新大學高層預計將北台灣第一間性別研究所停招，她第一時間就與校方、教育部居間協調，才成功讓北台灣性別研究與推展的重鎮不因經費問題而受到重創。

陳宜倩就大讚，王婉諭是她心目中最符合性別正義、階級正義、以及捍衛人權價值的立委人選，所以她才會專程來到竹北路口現身力挺，請新竹縣的朋友，將最好的立委留在國會繼續為大家服務。

此外，王婉諭提到，「守護國人心理健康」是她踏入政壇的核心理念，她不僅致力提升政府對心理健康的重視，為兒少爭取充足校園心輔人力、為孕產婦取心理諮商資源、更成功為警消救災人員爭取心理資源，並舉辦超過20場講座，致力破除社會大眾對情緒困擾、憂鬱症、精神疾病的迷思，期盼讓更多人，不會因為汙名而怯於求助。

因此，楊啟正也現身力挺，這是他第一次為政治人物站台，之所以站出來，是因為除了王婉諭，從未有立委如此投入於爭取政府重視心理健康問題，並成功爭取到校園心輔人力充足、諮商室環境改善、年輕族群心理支持方案等等重要政策。他特別喊話，請新竹縣的朋友，將認真優秀的立委留在國會，繼續守護全體國人的身心健康。

王婉諭表示，她非常謝謝兩位教授出面力挺，這對她來說是莫大的肯定與支持，過去在爭取與倡議心理健康及性別平權議題上，兩位教授都給予她重要支持與協助，未來，她也將秉持從政初衷，繼續為台灣打造一個友善心理健康的環境。