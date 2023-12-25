蘇貞昌陪「同學」手作聖誕帽　讚李柏毅左楠長照布建率全高雄之冠

▲前行政院長蘇貞昌陪同李柏毅前往前往日間照顧中心探訪長輩。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024大選開始進入倒數階段，前行政院長蘇貞昌25日南下助選，陪同高雄左營楠梓立委候選人李柏毅前往元帝廟參拜。由於適逢聖誕節，蘇貞昌李柏毅也前往日間照顧中心探訪長輩。蘇貞昌表示，今天和現場年齡相仿的「同學們」學習，一起進行聖誕帽手工DIY活動，讓他覺得整個過程有趣又溫馨。

蘇貞昌指出，長照預算在前總統馬英九時期為46億元，在民進黨執政後，成長到現在684億元，顯示總統蔡英文對長照的重視。他也稱讚李柏毅，過去積極推動長照建設，現在左營楠梓C級巷弄照顧站布建率更是全高雄之冠。

蘇貞昌強調，自己擔任黨主席時，就把李柏毅在內的五個年輕人送去美國訓練，如今只差李還沒當立委。這次希望鄉親們可以給曾擔任陳菊市長主任、擁有三屆議員資深歷練的李柏毅機會，讓他進入國會為大家來努力，造福所有左營楠梓鄉親

李柏毅受訪時表示，他非常感謝中央對地方長照資源的支持，現在民眾使用長照服務僅需負擔16%費用，大幅減輕每個家庭在長照上的支出，例如，全天喘息服務以前一天要2310元，現在僅需負擔369元，沐浴服務也從單次325元降低到52元等等，這些都是政府照顧長輩們的最佳實例。

李柏毅也向現場長輩報告，他成功爭取中油宿舍區旗艦型日照中心、左營眷村長照中心以及大大小小的長照據點，就是要讓長輩們不用離家太遠，就能使用到服務。推動長照服務的用意，不只是要讓長輩們可以排解獨自在家的孤獨感，同時也要減輕家中年輕人負擔。身為兒女的我們可以專心上班，到下班再來接長輩回家，長輩們也可以使用復康巴士上下課，讓長輩們快樂上課、兒女們放心打拼