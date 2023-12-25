　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

政見全面攻略　蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

▲尋求連任的立委蘇治芬要當年輕人的神隊友，助攻全世代，與鄉親攜手揮出幸福滿貫砲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲尋求連任的立委蘇治芬要當年輕人的神隊友，助攻全世代，與鄉親攜手揮出幸福滿貫砲。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名尋求連任的立委候選人蘇治芬今（25）日以棒球賽形容地方建設與發展，得分取勝需有優質投手、完美守備加上串連安打、全壘打，她就是優質投手繼續為雲林投出好球，並提出具體、完整，也最符合在地需求，全面、多元，具未來性的政見，足以應對未來氣候變遷、地緣政治、世代差異的需求。

元長鄉鄉長李明明表示，感謝蘇治芬爭取元長鄉公所新建，舊鄉公所希望轉型為運動中心，新公所旁舊鐵道發展成社區休閒步道。東勢鄉鄉長張健福說，東勢鄉未來休閒、農水路、交通改善和學校通學步道等建設，都需要蘇立委在中央幫忙爭取。

水林鄉公所秘書呂淑雲指出，在蘇委員大力幫忙下，水林已成立兩個甘藷專區，其中有10公頃通過國際產銷履歷驗證，未來仍需要蘇委員幫忙爭近5000公尺的農水路，提升農民耕作安全及甘藷產量和品質。 褒忠鄉民代表蘇宇曦以褒忠觀點出發，往西看著海口養殖或綠能經濟，往東邊看到人口及商業活動較密集的市區，不論是土地面積或人口數褒忠都是最少的鄉鎮，若無大發展，只能面臨人口外移及老化。

蘇治芬指出，因了解褒忠的困境，爭取了褒忠產業園區，目前已進入二階環評，預計2026年完成後辦理開發，全區270公頃將是褒忠的新契機，能夠創造就業力，尋回新活力，也期待成為台積電落腳雲林的地方，升級為雲林科學園區。

蘇治芬的大滿貫政見包括 教育安打、科技產業安打、永續安打、青銀安打、文化休閒安打；蘇治芬強調，她任內在問政、選民服務及爭取地方建設各方面都繳出亮眼成績，勝利隊形要延續才能離總冠軍越近，將與鄉親攜手揮出幸福滿貫砲。

教育安打：1、全面投資國立農工，深化高工大學的產學合作，培養農業科技新生代。2、推動水產養殖產業升級，輔導人才培育，獎勵產銷認證，提升外銷競爭力。3、推動台大工學院雲林分部結合雲科大、虎科大培育電子技術、離岸風電人才。4、成立體育部，發展全民運動。培育三級體育人才，推動雲林在地體育產業。

科技產業安打：1、中科虎尾園區的升級與擴大為雲林科學園區，加入半導體及生技醫藥國家隊。2、推動麥寮台西成為前瞻能源和先進材料工業園區。3、設置80公頃北港科技產業園區，監督萬有紙廠產業園區環保及低碳化；褒忠270公頃產業園區，創造1萬1千名就業機會。4、 爭取開發231公頃北港番仔溝為中台灣農業科技園區。

永續安打：1、農林漁牧淨零轉型，建構生物炭循環經濟產業鏈。2、海口新經濟，打造台西氫能、儲能、碳經濟氣候科技基地。3、四湖台灣海岸植物園、230公頃農業光電綜合園區。4、水林番薯取得國際產銷履歷全球認證；爭取水林甘藷農業專區農水路改善。5、口湖四大漁港規劃建設。

青銀安打1、減輕三明治世代負擔，青年神隊友。推動虎尾東仁社宅、麥寮好室社會住宅2、台大醫院虎尾院區二期擴建及國衛院高齡醫學中心；完善雲林地區醫療與長照。3、爭取口湖樂齡運動中心，三代共享的運動中心。4、東勢老人文康中心和室內體適能中心。

文化休閒安打1、虎尾潮計畫，全台首座水環境韌性城鎮建立糖都文化路徑。2、加速辦理土庫石廟地區都市計畫變更，為地方爭取更多公共設施。3、元長舊公所活化成多功能運動中心，新公所旁舊鐵道發展成社區休閒步道。4、連結水林憨吉秘塘和尖山腳溝皂大湖的水林新景點。

▲尋求連任的立委蘇治芬要當年輕人的神隊友，助攻全世代，與鄉親攜手揮出幸福滿貫砲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日共同參與記者會的元長鄉李明明鄉長、東勢鄉張健福鄉長、褒忠鄉代會蘇宇曦代表、水林鄉公所呂淑雲秘書等，就是合作無間的致勝團隊。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►水面滿佈魚屍！雲林台西1萬台斤虱目魚暴斃　業者搶收撈到手軟

►在地化、智慧化！雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

►雲林29歲男深夜上山喝咖啡　疑天冷突「頭暈口吐白沫」送醫不治

►快訊／雲林民宅火警！濃煙瀰漫…9車17人急灌救　1女意識不清送醫

 

ET快訊
獨／性侵假釋卻3度缺席身心治療課　胡睿兒遭起訴認了：睡過頭
快訊／不是美工刀！國三生凶器曝光　猛刺對方胸脖
快訊／好消息！　國三生救回來了
45萬YTR遊日被「當賊羞辱」！北海道旅館業者道歉了
立委候選人火辣聖誕裝「內搭白蕾絲」　邪惡視角曝
快訊／東京商店街起火！　民眾竄逃
快訊／海軍基地出人命！　男遭怪手活活壓死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市青委至中市參訪　促進跨域合作、共創青年影響力

鍾東錦就職周年　偕妻女慰訪關懷據點志工

民眾黨「台灣平安夜-恆春團結大會師晚會」　滿滿人潮

黃偉哲驚喜現身市府員工子女幼兒園　與小朋友歡樂過聖誕

就職五周年黃偉哲向市民報告5年政績　迎向台南400新輝煌

培育人才！　奇美醫院與中山大學成立聯合精準醫學核心實驗室　

政見全面攻略　蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

簽訂智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫　崑大攜手企業實踐ESG

「新竹水道取水口展示館」結合AR科技　5大互動體驗科普水源知識

環境清潔職訓為憨兒種下希望種子　展開新人生！

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

竹市青委至中市參訪　促進跨域合作、共創青年影響力

鍾東錦就職周年　偕妻女慰訪關懷據點志工

民眾黨「台灣平安夜-恆春團結大會師晚會」　滿滿人潮

黃偉哲驚喜現身市府員工子女幼兒園　與小朋友歡樂過聖誕

就職五周年黃偉哲向市民報告5年政績　迎向台南400新輝煌

培育人才！　奇美醫院與中山大學成立聯合精準醫學核心實驗室　

政見全面攻略　蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

簽訂智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫　崑大攜手企業實踐ESG

「新竹水道取水口展示館」結合AR科技　5大互動體驗科普水源知識

環境清潔職訓為憨兒種下希望種子　展開新人生！

綠營轟賴清德老家航測圖有誤　新北市府：建物不能移「門牌可以」

出門跟愛貓「揮手說掰掰」獲靈性回應　網點出殘酷真相：叫你快滾

「桃園新站」三鐵共構潛力無限！注入翻轉動力打造幸福宜居城市

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

美國5歲小男孩失蹤20年！遺骸就在樹林裡　生母與男友涉重嫌

蔣萬安「台北隊」就職週年　推動法律諮詢便民化、維護市民消費權益

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

戴瑋姍批葉元之蹭到足球界　找「虐兒前科犯」幫背書

假蔬菜真澱粉！營養師曝「6款食物其實是澱粉」

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

地方熱門新聞

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

桃捷尋找第1.5億位乘客　快來領獎

桃園李氏宗親大會　湯蕙禎籲力挺彭俊豪

邱若華八德區競總成立　朱立倫站台力挺

「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽　成績揭曉

輕檔車俱樂部嘉義市全國大會師

何博文偕妻前進三芝　力拚新北第1席

立委後選人化身聖誕老人圓夢

賴清德：「四大指南針」航向全世界

南投縣催打肺炎鏈球菌、新冠、流感等秋冬3疫苗

全台環島拼字基隆站　賴清德力挺鄭文婷進國會

台灣首次公益匹克球團體賽　高雄熱烈開打

長榮女中辦校友回娘家活動老中青齊聚一堂

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌陪「同學」手作聖誕帽　讚李柏毅左楠長照布建率全高雄之冠

蘇貞昌陪「同學」手作聖誕帽　讚李柏毅左楠長照布建率全高雄之冠

2024大選開始進入倒數階段，前行政院長蘇貞昌25日南下助選，陪同高雄左營楠梓立委候選人李柏毅前往元帝廟參拜。由於適逢聖誕節，蘇貞昌李柏毅也前往日間照顧中心探訪長輩。蘇貞昌表示，今天和現場年齡相仿的「同學們」學習，一起進行聖誕帽手工DIY活動，讓他覺得整個過程有趣又溫馨。

曝侯友宜凱道造勢第一線觀察　他斥「跳過韓國瑜」非事實

曝侯友宜凱道造勢第一線觀察　他斥「跳過韓國瑜」非事實

林淑芬送蘆洲禮物　邀紙風車表演

林淑芬送蘆洲禮物　邀紙風車表演

蔣根煌助力長子蔣欣璋　吳秉叡合體賴、蘇

蔣根煌助力長子蔣欣璋　吳秉叡合體賴、蘇

林國春合體韓國瑜！張宏陸市場拜票「美女主播力挺」

林國春合體韓國瑜！張宏陸市場拜票「美女主播力挺」

關鍵字：

2024立委2024雲林縣立委2024縣市立委蘇治芬

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面