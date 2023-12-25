政見全面攻略　蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

▲尋求連任的立委蘇治芬要當年輕人的神隊友，助攻全世代，與鄉親攜手揮出幸福滿貫砲。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名尋求連任的立委候選人蘇治芬今（25）日以棒球賽形容地方建設與發展，得分取勝需有優質投手、完美守備加上串連安打、全壘打，她就是優質投手繼續為雲林投出好球，並提出具體、完整，也最符合在地需求，全面、多元，具未來性的政見，足以應對未來氣候變遷、地緣政治、世代差異的需求。

元長鄉鄉長李明明表示，感謝蘇治芬爭取元長鄉公所新建，舊鄉公所希望轉型為運動中心，新公所旁舊鐵道發展成社區休閒步道。東勢鄉鄉長張健福說，東勢鄉未來休閒、農水路、交通改善和學校通學步道等建設，都需要蘇立委在中央幫忙爭取。

水林鄉公所秘書呂淑雲指出，在蘇委員大力幫忙下，水林已成立兩個甘藷專區，其中有10公頃通過國際產銷履歷驗證，未來仍需要蘇委員幫忙爭近5000公尺的農水路，提升農民耕作安全及甘藷產量和品質。 褒忠鄉民代表蘇宇曦以褒忠觀點出發，往西看著海口養殖或綠能經濟，往東邊看到人口及商業活動較密集的市區，不論是土地面積或人口數褒忠都是最少的鄉鎮，若無大發展，只能面臨人口外移及老化。



蘇治芬指出，因了解褒忠的困境，爭取了褒忠產業園區，目前已進入二階環評，預計2026年完成後辦理開發，全區270公頃將是褒忠的新契機，能夠創造就業力，尋回新活力，也期待成為台積電落腳雲林的地方，升級為雲林科學園區。



蘇治芬的大滿貫政見包括 教育安打、科技產業安打、永續安打、青銀安打、文化休閒安打；蘇治芬強調，她任內在問政、選民服務及爭取地方建設各方面都繳出亮眼成績，勝利隊形要延續才能離總冠軍越近，將與鄉親攜手揮出幸福滿貫砲。

教育安打：1、全面投資國立農工，深化高工大學的產學合作，培養農業科技新生代。2、推動水產養殖產業升級，輔導人才培育，獎勵產銷認證，提升外銷競爭力。3、推動台大工學院雲林分部結合雲科大、虎科大培育電子技術、離岸風電人才。4、成立體育部，發展全民運動。培育三級體育人才，推動雲林在地體育產業。

科技產業安打：1、中科虎尾園區的升級與擴大為雲林科學園區，加入半導體及生技醫藥國家隊。2、推動麥寮台西成為前瞻能源和先進材料工業園區。3、設置80公頃北港科技產業園區，監督萬有紙廠產業園區環保及低碳化；褒忠270公頃產業園區，創造1萬1千名就業機會。4、 爭取開發231公頃北港番仔溝為中台灣農業科技園區。

永續安打：1、農林漁牧淨零轉型，建構生物炭循環經濟產業鏈。2、海口新經濟，打造台西氫能、儲能、碳經濟氣候科技基地。3、四湖台灣海岸植物園、230公頃農業光電綜合園區。4、水林番薯取得國際產銷履歷全球認證；爭取水林甘藷農業專區農水路改善。5、口湖四大漁港規劃建設。

青銀安打1、減輕三明治世代負擔，青年神隊友。推動虎尾東仁社宅、麥寮好室社會住宅2、台大醫院虎尾院區二期擴建及國衛院高齡醫學中心；完善雲林地區醫療與長照。3、爭取口湖樂齡運動中心，三代共享的運動中心。4、東勢老人文康中心和室內體適能中心。

文化休閒安打1、虎尾潮計畫，全台首座水環境韌性城鎮建立糖都文化路徑。2、加速辦理土庫石廟地區都市計畫變更，為地方爭取更多公共設施。3、元長舊公所活化成多功能運動中心，新公所旁舊鐵道發展成社區休閒步道。4、連結水林憨吉秘塘和尖山腳溝皂大湖的水林新景點。

▲今日共同參與記者會的元長鄉李明明鄉長、東勢鄉張健福鄉長、褒忠鄉代會蘇宇曦代表、水林鄉公所呂淑雲秘書等，就是合作無間的致勝團隊。（圖／記者蔡佩旻攝）