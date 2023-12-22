生理期熱水袋突然爆開　女下體劇痛看「使用說明」傻：用錯好多年

▲女子常用的熱水袋突然爆開。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子為了舒緩生理期不適，將用了多年的熱水袋塞入牛仔褲中熱敷，沒想到熱水袋突然炸開，痛得她當場慘叫了出來，當下以為自己會死掉，送醫發現下半身嚴重燒燙傷，需要動手術植皮，無法正常走路。

來自諾福克郡迪斯(Diss)的31歲女子蘿拉(Laura Beeslee)，今年8月16日時因為生理期不適，所以她把熱水倒進常用熱水袋中，沒想到塞進牛仔褲後，熱水袋突然爆開，滾燙熱水灑滿下半身。

蘿拉表示，她把熱水袋塞進褲子後約10分鐘，突然覺得腿上有一種很奇怪的感覺，低頭一看下半身竟然流出了水，痛得她發出慘叫聲，趕緊跑到浴室脫掉牛仔褲，「我以前也有睡覺時用過都沒事，那天突然就爆了」。

This woman 'thought she was dying' when a 10-year-old hot water bottle exploded on her legs



As she was drifting in and out of consciousness because of the ‘excruciating’ pain, her partner doused her burns with cold water for half an hourhttps://t.co/GxchVtgDQ0 — Metro (@MetroUK) December 21, 2023

蘿拉表示，由於事情發生得太突然，細節她已經不太記得，只記得自己非常痛，「我感覺我要死了，是我這輩子從來沒有經歷過的劇痛」，後來丈夫緊急開車送她去醫院，全身麻醉接受手術。

蘿拉在加護病房待了3天後，再接受植皮手術，「他們從我左大腿上取了很多皮膚，用來放在我的大腿內側和腹部，手術完有一段時間我都無法走路，如今事發已經4個多月，我才稍微比較可以行走」。

事發至今，蘿拉的傷勢仍未完全康復，醫生預估大腿內側燙傷至少還要2年才會恢復，且會留下疤痕。她事後回去查看熱水袋，發現熱水袋居然已經過期8年，「我以前完全不知道熱水袋也會過期，太可怕了，因為大家通常都會重複使用同一個熱水袋很多年」，提醒女性使用類似物品時，要注意一下使用說明，以免發生類似事件。