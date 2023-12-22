生理期熱水袋突然爆開　女下體劇痛看「使用說明」傻：用錯好多年

▲女子常用的熱水袋突然爆開。（圖／示意圖／CFP）
記者李振慧／綜合報導
英國一名女子為了舒緩生理期不適，將用了多年的熱水袋塞入牛仔褲中熱敷，沒想到熱水袋突然炸開，痛得她當場慘叫了出來，當下以為自己會死掉，送醫發現下半身嚴重燒燙傷，需要動手術植皮，無法正常走路。
來自諾福克郡迪斯(Diss)的31歲女子蘿拉(Laura Beeslee)，今年8月16日時因為生理期不適，所以她把熱水倒進常用熱水袋中，沒想到塞進牛仔褲後，熱水袋突然爆開，滾燙熱水灑滿下半身。
蘿拉表示，她把熱水袋塞進褲子後約10分鐘，突然覺得腿上有一種很奇怪的感覺，低頭一看下半身竟然流出了水，痛得她發出慘叫聲，趕緊跑到浴室脫掉牛仔褲，「我以前也有睡覺時用過都沒事，那天突然就爆了」。
This woman 'thought she was dying' when a 10-year-old hot water bottle exploded on her legs— Metro (@MetroUK) December 21, 2023
As she was drifting in and out of consciousness because of the ‘excruciating’ pain, her partner doused her burns with cold water for half an hourhttps://t.co/GxchVtgDQ0
蘿拉表示，由於事情發生得太突然，細節她已經不太記得，只記得自己非常痛，「我感覺我要死了，是我這輩子從來沒有經歷過的劇痛」，後來丈夫緊急開車送她去醫院，全身麻醉接受手術。
蘿拉在加護病房待了3天後，再接受植皮手術，「他們從我左大腿上取了很多皮膚，用來放在我的大腿內側和腹部，手術完有一段時間我都無法走路，如今事發已經4個多月，我才稍微比較可以行走」。
事發至今，蘿拉的傷勢仍未完全康復，醫生預估大腿內側燙傷至少還要2年才會恢復，且會留下疤痕。她事後回去查看熱水袋，發現熱水袋居然已經過期8年，「我以前完全不知道熱水袋也會過期，太可怕了，因為大家通常都會重複使用同一個熱水袋很多年」，提醒女性使用類似物品時，要注意一下使用說明，以免發生類似事件。
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