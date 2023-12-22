夫妻「吵完立刻愛愛」太刺激　惡霸犬亂入咬男主人要被安樂死

▲夫妻發生性關係時，突然遭寵物犬攻擊。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

俗話說「床頭吵，床尾和」，英國一對夫妻發生激烈爭吵後，突然激情發生性關係，沒想到進行到一半時，男主人慘遭所養的美國惡霸犬攻擊，導致手臂和下巴受傷，惡霸犬最後被警方扣押，將面臨被安樂死的命運。

事件今年8月2日發生在威爾斯卡馬森郡(Carmarthenshire) 格拉納曼(Glanaman)一戶民宅，32歲男主人史考特(Scott Thurston)與妻子黎安(Leanne Bell)發生性關係時，意外刺激到家中所養的2歲美國惡霸犬漢克(Hank) ，慘被寵物犬攻擊。

眼見丈夫被攻擊，嚇得黎安趕緊報警。在警方隨身側錄畫面中可看到，當警方趕到現場時，受傷的史考特正試圖給漢克戴上面罩，黎安則害怕表示，雖然她也很愛這隻狗，但真的很怕家中4名孩子也會被攻擊。

事件發生後，警方以人身安全考量，於8月19日將漢克扣押，並且暫時安置在當地警局，直到近來根據當地犬隻法令，計畫將惡霸犬安樂死，令主人不服判決，決定上訴。

警方代表萊文登(Frederick Lewendon)在法庭上表示，雖然史考特這次的傷勢不算嚴重，但事情有可能變得更糟，「下次對他來說，可能就不只是小咬傷，有可能是他家中的其中一個孩子受傷」。

史考特的代表律師則表示，狗主人認為，只要配合適當措施，漢克是可以返回家中的，因為之前從來沒有發生過類似事件。不過法官考量到家中4名兒童安全，最後仍批准了警方所提出的安樂死請求，還勒令狗主人支付英鎊800元費用（約台幣3萬多元）。史考特與妻子離開法庭時，拒絕對外發表回應，尚無法得知他們是否會繼續上訴。