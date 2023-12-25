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大陸 大陸焦點 特派現場

中企vivo印度公司主管被捕　陸外交部：支持中企維護自身合法權益

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

印度執法局日前以「反洗錢調查」為由拘捕了多名vivo印度公司的高階主管，甚至傳出連臨時CEO及CFO都被捕。對此，vivo一名發言人表示，深感震驚，但公司將堅決利用一切法律手段來應對。大陸外交部25日表示，中國駐印度使領館將繼續依法依規為所涉中國公民提供領事保護與協助。

12月25日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧表示，「我們正密切關注上述情況。」

她指出，「中國政府堅定支持中國企業維護自身的合法權益，我們敦促印方充分認識中印經貿合作互利共贏的本質，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。中國駐印度使領館將繼續依法依規為所涉中國公民提供領事保護與協助。」

據報導，兩名中國vivo公司印度分公司員工遭印度執法當局逮捕，將於26日出庭受審。

vivo的發言人提到，印度當局最近的拘捕行動表明騷擾行為仍在繼續，給整個產業都帶來了不確定性，公司將堅決利用一切法律手段來應對和挑戰這些指控。

早在今年10月，印度金融執法機構就以涉嫌洗錢為由逮捕vivo員工。當時vivo回應，公司在印度嚴格遵守當地的法律法規，「我們正密切關注近期的調查事宜，並將採取所有可行的法律措施進行應對。」

除了vivo，印度當局近年對小米、OPPO等中國大陸的手機廠商展開了多次突襲查稅，還凍結、扣押了相關公司在印度的帳戶及資金。

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