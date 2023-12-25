觀察／是誰綁著賴清德？　空戰貧弱該解封自己上火線了吧

▲賴清德今天上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」高雄場與台南場活動。（資料照／競選總部提供）



記者陶本和／特稿

昔以個人魅力著稱的民進黨總統候選人賴清德去哪了？選戰開打至今，他接受媒體堵訪的頻率遠低二個對手。賴的競選團隊塑造賴清德鋼鐵形象，勤跑基層組織，把自己累個半死，但空戰宣傳貧弱，人民不會憐憫你有多疲勞，只會焦慮選情，焦慮主帥的戰鬥力，焦慮過去口若懸河的賴清德不見了，到底是誰綁著賴清德，現在是否該解放他了。

上個週末，藍白陣營都舉行大型造勢活動，動員力道十足，國民黨的侯友宜在凱道號稱聚集8萬人，聲勢浩大；就連組織戰力不被看好的民眾黨柯文哲，在高雄岡山都有突破數萬人力挺的表現。在綠營內部，則瀰漫一股焦慮感，「對手大造勢秀肌肉，綠營連跑18場卻稀稀落落在排字」。

更令綠營內部焦慮的，是賴清德昔日的個人魅力難以被彰顯。不可諱言，「選舉」跟「執政」時期，政治人物所扮演的角色確實不同，「執政」時，注重的是團隊的調和，這個時期團隊成份會重於個人；不過，在「選舉」時，注重候選人的個人魅力，要讓支持者和選民，看到領導人的特質，這時候個人成份則重於團隊。

蔡英文在選舉、執政時的差別，就很顯而易見。外界總愛嘲諷她是「神隱總統」不接受媒體訪問，或是調侃她過度依賴讀稿機；姑且不論因為面對險峻國際情勢而要求謹慎，還是真的鮮少對外發言，而口才退化。

蔡英文在2020年選舉期間，面對口才辨給的韓國瑜時，團隊盡力安排「每天一訪問」，不論是回應國政，還是時事口水，他們盡量讓老闆親上火線，在回應中製造「金句」來跟佔盡媒體版面、新聞流量的韓國瑜相抗衡。這個過程中，團隊試圖勾出她「辣台妹」的性格，找回昔日「立院白玫瑰」的犀利個人風格，讓支持者看見。

賴清德呢？不可否認，他極具個人魅力，且深受栽培的接班人，過去在立法院期間，也是媒體寵兒，口才不在話下。但是，回顧賴清德近幾週的選戰模式，竟然異常低調，從12月11日至14日，有連續4天沒有選務的公開行程，這讓媒體版面的呈現嚴重失衡。

或許會覺得，賴清德競選團隊、競選發言人、黨務系統有就各項議題進行攻防戰，但在媒體與輿論的呈現上，力道依然遠遠不如主帥親上火線，這是賴清德團隊未來選戰不到20天，必須正視的現實。

試著幫賴清德解釋的話，可能是他在選戰之初，校園巡迴演講期間，回應學生提問中有幾次小失言，這讓他跟團隊變得膽戰心驚，處理每一場媒體堵訪都顯得過度小心翼翼。但現實是，選舉激戰的尾聲，賴清德接受媒體訪問、回應時事議題、口水戰，不論在頻率、力道或吸睛程度上，都遠遠不如對手。

賴清德的團隊，替他設定了鋼鐵形象，勤跑基層組織，4天連跑18場，隨行的記者團每天都極力爭取「訪問」的機會，但只有在最後一天的下午安排了一場訪問；放眼媒體輿論版面，藍白陣營的髒水都潑到三百米之外了。

鋼鐵的賴清德勤跑，把自己跟團隊累個半死，但民主社會的人民不會心疼或憐憫，只覺得那是理所應當；或許覺得回應口水拉低自己的格調，但回應的藝術若回得好，一樣能彰顯高度與紳士風範。支持者不會憐憫疲憊不堪的賴清德，只會有更多焦慮，焦慮選情，焦慮主帥的戰鬥力，焦慮過去口若懸河的賴清德不見了，現在是否該替他解除封印了？

▼賴清德團隊帶記者團下鄉4天，僅有一天接受媒體訪問。（資料照／記者黃國霖攝）

