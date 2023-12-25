趙少康嗆要廢死就要立法　不敢訂政策又不死刑就是「藐視法律」

▲羅智強反貪腐戶外開講25日中午在大安區瑠公公園舉行，趙少康出席一起開講。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大選將至，死刑存廢一直備受激辯，國民黨副總統候選人趙少康今（25）日針對廢死議題表示，如果要廢死就立法，否則法律規定有死刑就要按法律執行，不然就是輕視法律、讓法官與檢察官為難；所以民進黨若真的有本事，就訂個廢除死刑的政策或法律，既不敢訂廢死政策、又不執行法律，這很不應該，這是藐視法律。

趙少康直言，現在的台灣還是不適合廢除死刑，很多時候它還是有嚇阻作用，不是說死刑能讓大家不犯重罪，只是還是會達到嚇阻作用。

今天是耶誕節同時也是行憲紀念日，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康日前提出恢復行憲紀念日放假，引發外界討論，趙少康今日中午參加立委候選人羅智強街講活動，會前受訪時表示，恢復行憲紀念日放假就是一個便民之便，希望民眾慶祝完隔天可以放假休息，之前馬時代就有提過，但考量宗教因素沒有恢復，但他認為這天就是行憲紀念日，只是剛好遇到耶誕節。

趙少康說，自己在前總統馬英九時代就建議恢復，但馬擔心如果耶誕節要放，其他宗教也會要求放假，但他認為這天就是行憲紀念日，只是剛好耶誕節，現在年輕人耶誕節前一晚平安夜也有活動，隔天可以放假休息，就像中秋節不放假怎麼賞月賞得比較晚，就是希望一個便民之便。