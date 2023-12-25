快訊／31秒看賴清德萬里老家　競總重申原地整修：空照圖錯誤定位

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議延燒，競選總部發言人郭雅慧今（25）上午舉行記者會，公布賴家原始戶口名簿，上頭寫的地址就是「中福村中福路84號」，強調該建物從來沒有移動過位置，請藍白陣營、新北市政府不要再污衊了。她說，萬里老家「非新建而是整修」，且是原地整修，早在民國47年就存在了，先前空照圖已被打臉是錯誤定位。

郭雅慧今天上午與立委洪申翰一同舉行記者會，郭雅慧在會中出示賴家原始戶口名簿，上頭寫的地址就是「中福村中福路84號」，原本的地目是31-2號，因為經過地目的整編，變成「中福路84號」，從來沒有移動過位置，請藍白陣營、新北市政府不要再污衊了。

▲賴清德家族戶口名簿。（圖／賴清德競選總部提供）

郭雅慧說，根據原始的戶籍資料，其中寫到原本的戶長是賴清德父親賴朝金，但他於民國49年因礦災而離世，由母親繼為這一家的戶長。她批評，選舉選到這樣，用污衊的方式來說這是一個新建的房子，非常不應該。

另針對外界評賴清德老家是「萬里帝寶」，郭雅慧表示，這是非常嚴重的污衊，該建物不可能是一個200多坪的豪宅，這棟房子一樓只有29.3坪，2樓有個小小的15坪通鋪，一走進來後，大門口是客廳，往裡面走是媽媽的房間、廁所、飯廳、廚房，這是台灣民間非常常見的一般民宅格局。

郭雅慧也出示一段賴清德昔日在萬里老家接待外國媒體的影片，「你們覺得這是豪宅嗎？用這樣的說法其實並不公允」，這裡多數的房子都是因為礦地而存在，當年在這裡採礦、合法存在的房舍，但是廢礦區後中央、地方並沒有進行地目變更，房子漏水了沒有辦法依法去申請，這部分不是只有賴家，整區都有一模一樣的問題。