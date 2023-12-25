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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地方首長執政周年　民進黨廣告批藍首長貪腐無能

記者呂晏慈／台北報導

縣市首長上任滿周年，民進黨今（25）上午公布電視廣告，砲打國民黨執政地方縣市首長貪腐無能，發言人張志豪說，逐一檢視國民黨縣市長施政缺失，盡是充斥貪腐及無能，對照國民黨總統候選人侯友宜宣稱要重返執政，實在諷刺。

張志豪今天上午與新北市第11選區立委候選人曾柏瑜、台中市第3選區立委候選人謝子涵舉行記者會，公布「票投國民黨、腐敗無法擋」CF。

▲▼張志豪今天上午與新北市第11選區立委候選人曾柏瑜、台中市第3選區立委候選人謝子涵舉行記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨中央黨部今天上午舉行記者會。（圖／民進黨提供）

張志豪指出，宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，女兒也被爆在官邸指揮官員，甚至被爆被爆公文由女兒批；花蓮長期被傅崐萁、徐榛蔚把持，家族主導花蓮長達25年，農地違法使用蓋起面積2441坪的九五至尊皇宮，甚至縣政府的資源，動員參加競選活動；台東縣長饒慶鈴被爆將縣府標案委託自家基金會承辦。

張志豪表示，嘉義市長黃敏惠縱容「貪污」，讓親信家族一家6口寄生市府；新竹縣長楊文科「強推」殯葬園區，引發當地居民不滿；桃園市長張善政施政無能，趕走台積電，讓原先有機會成為科學園區的龍潭喪失寶貴機會；還有台北市長蔣萬安無任何讓市民有感施政，只會撒幣自我宣傳，難怪滿意度六都墊底，與「落跑市長」侯友宜成績共同吊車尾也毫不意外。

曾柏瑜表示，侯友宜放任治安敗壞，嘴上喊與黑金勢不兩立，但行為卻與黑金「稱兄道弟」，除了幫涉及「毒品交易」的立委候選人邱鎮軍站台，也與被爆出「服務處變私刑場」的郭再添搭肩拜託，以及和亞太國際地產負責人違法吸金10億遭起訴的秦啟松、羅明才厚友誼。她說，「友宜兄弟會」還有88槍擊案主嫌王文宗、賄選議長李全教、殺人未遂的苗栗縣長鍾東錦，可見國民黨對黑金不僅視而不見，還搭起肩來交換利益。

謝子涵指出，中部的國民黨縣市長也同樣做秀無能，台中市長盧秀燕為了地方勢力調整捷運路線、賣掉社宅用地，對台中空氣品質的退步，不思檢討改進，只會推給中央；南投縣長許淑華放任垃圾堆滿山，至今毫無作為；雲林縣長張麗善以許哲賓及林裕紘二人好麻吉關係為核心的Lin bay好油自導自演案，衍生的抹黑供應鏈，與雲林張家的關係密切，長期把持農漁會；彰化縣長王惠美縱容親信貪污，愛將曾煥彰貪汙遭判刑11年，王惠美卻神隱躲藏。

張志豪最後質問，侯友宜到底是依據什麼法收了仰德集團1100萬的人頭政治獻金？為仰德子公司新竹物流量身訂做標案，是不是拿錢辦事？另外，近日來侯友宜的凱旋苑受到質疑，文化大學前校長說每年浮動5%就是侯太太要求的，請侯友宜不要藏身幕後，請面對學生，不要再透過發言人跟副總統候選人趙少康，用「政論節目」方式回應各界質疑。

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