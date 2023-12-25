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遭爆「假面甜心」！陳美雅揭她欺負工讀生　黃捷反批：栽贓抹黑

▲▼ 黃捷遭爆「假面甜心」！陳美雅揭她欺負工讀生　痛批囂張又雙標。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳美雅批黃捷「假面甜心」，揭她公然欺負工讀生。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

揭穿假面甜心真面目！國民黨高雄市立委候選人陳美雅今（25）日指控，12月24日平安夜在文化中心外，她的工讀生在人行道上發放袋子及糖果給市民，沒想到民進黨高雄市立委候選人黃捷及團隊人員竟上前咆哮稱違法，甚至還伸手搶走袋子檢查內容物。陳美雅氣炸表示，這就是權力的傲慢，人民寵壞妳了，這行為已經違反強制罪、妨害自由，下午將去遞狀告發。

▲▼ 黃捷遭爆「假面甜心」！陳美雅揭她欺負工讀生　痛批囂張又雙標。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼陳美雅指控黃捷本人及競選團隊恣意盤查她的工讀生，辱罵違法，同時間卻放任自己的競選團隊發放文宣。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼ 黃捷遭爆「假面甜心」！陳美雅揭她欺負工讀生　痛批囂張又雙標。（圖／記者賴文萱攝）

陳美雅陪同一位團隊工讀生出面指控，昨晚在文化中心人行道上，她的工讀生正在發放聖誕節糖果，沒想到卻遭到黃捷本人及其競選團隊成員衝過去大聲辱罵，甚至還直接伸手搶走工讀生發放的袋子，要檢查內容物是什麼。最後還恐嚇她的工讀生行為違法，咆哮「妳們不准站在這裡！妳們違反規定，這是違法行為，離開這裡！」

陳美雅痛批，她的工讀生只是在發放聖誕節糖果給民眾，裡頭沒有半張競選文宣，竟然就遭到這樣辱罵，而同一時間，黃捷競選團隊人員卻可以穿著競選背心在外發文宣，這就是權力的傲慢嗎？人民寵壞妳了嗎？

▲▼ 黃捷遭爆「假面甜心」！陳美雅揭她欺負工讀生　痛批囂張又雙標。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼陳美雅陪同遭辱罵工讀生召開記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼ 黃捷遭爆「假面甜心」！陳美雅揭她欺負工讀生　痛批囂張又雙標。（圖／記者賴文萱攝）

遭辱罵的工讀生也出面還原當時狀況表示，她們只是聖誕節在外面發個糖果給小朋友，黃捷跟一群人就衝過來一直罵，還被恐嚇說要錄影，把她們趕出去，「我們只是發個糖果給小朋友，為什麼要這樣子啊？對我們這麼兇。」

陳美雅怒轟黃捷，在媒體前笑咪咪，私底下卻是這樣辱罵一般人民，還用完全沒有法治的概念恐嚇民眾，害得幾位當事人都受到驚嚇，第一時間還以為是流氓衝過來了！為此，她要勇敢站出來替民眾發聲，也會去提告，因為黃捷及其團隊行為已經違反強制罪、妨害自由。

▲▼ 黃捷遭爆「假面甜心」！陳美雅揭她欺負工讀生　痛批囂張又雙標。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳美雅表示黃捷行為已違反，將去遞狀告發。（圖／記者賴文萱攝）

國民黨高雄市黨部發言人莊為傑則表示，今天一個把法律當成垃圾的候選人，還要選她當公僕嗎？民進黨可以這樣恣意限制人民自由嗎？今天下午將遞狀告發，要求黃捷出來講清楚，為什麼態度如此傲慢，也應該立即停止競選，出來對市民道歉。

對此，黃捷本人回應，昨天的親子活動，陳美雅只關心自己周邊小物有沒有曝光，對於對手在最後階段用看圖說故事的方式栽贓抹黑，含血噴人，做不實指控很遺憾，選舉選到這麼沒有格調，覺得很無奈，有必要會用法律捍衛自身名譽跟權益。 黃捷也開嗆陳美雅，選舉手段就是邊罵邊模仿黃捷，口嫌體正直，一下模仿她cosplay，一下又做擋泥板，她也是一笑置之，並喊話陳美雅，與其花時間抄襲黃捷，不如好好用心跟選民接觸。

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