以色列軍方：在加薩北部地下隧道「發現5名人質遺體」

▲以色列軍方攻破哈瑪斯地下隧道,發現5名人質遺體。(圖/翻攝自X/@IDF)



記者張方瑀/綜合報導

以色列軍方(IDF)證實,他們在加薩走廊北部的一處地下隧道內,發現5名以色列人質的遺體,目前正在進行屍檢以確認死亡原因。

根據路透社報導,以色列國防軍24日表示,他們在加薩北部的一處哈瑪斯地下隧道中,發現了5名以色列人質遺體,分別是3名士兵和2位平民。IDF發言人哈加里(Daniel Hagari)表示,目前正在讓法醫進行屍檢,以便釐清死亡原因。

In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages—abducted during the October 7 Massacre—and brought them back to Israel: ????️WO Ziv Dado ????️SGT Ron Sherman ????️CPL Nik Beizer ????️Eden Zacharia ????️Elia Toledano May their memory be a… pic.twitter.com/tq1UlLo8Z2

據了解,這5人都是在10月7日哈瑪斯襲擊以色列南部時被綁走,而哈瑪斯上星期曾公布一段影片,死亡的其中3位人質當時還活著,居住在一個狹小的房間內,裡面有著白色磁磚,周圍沒有任何窗戶,牆面上有一個電源插座。

後來哈瑪斯在一段發送給以色列的影片中表示,「你們的軍事武器殺死了3個人。」不過,當初關押3名人質的房間陳設,和以色列軍方24日發現5人屍體的地方並不相同,目前軍方還在進一步確認。

以色列軍方也公布了一段攻破哈瑪斯地下隧道的影片,該隧道總共有2層,其中一層約在地下10多公尺,另一層在地底下數十公尺,裡面除了基本的淋浴設施外,還有工作區域和大量子彈,目前以軍已摧毀了這處地下基地。

????WATCH: IDF soldiers exposed Hamas' northern headquarters.



Dozens of meters deep, the underground headquarters was made up of 2 levels, with an intricate tunnel network—used for directing combat and the movement of terrorists. This network was connected to a shaft leading to… pic.twitter.com/rioSighGz0