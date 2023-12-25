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2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

▲台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲依每人平均國內生產毛額－消費力平價，台灣是全球排名第14富有的國家。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

2023年只剩下最後幾天，近日公布的「2023全球最富裕國家／地區」排名，當中台灣位列第14名，比南韓、英國、日本、中國等國排名更前面。

知名財經月刊《全球金融雜誌》（Global Finance）分享「2023全球最富裕國家」（World’s Richest Countries 2023），文中指出儘管過去幾年COVID-19大流行衝擊全球經濟，但部分國家如盧森堡、瑞士、新加坡與聖馬利諾（San Marino）等小國家受到的影響相對較小，主要還是先進的金融部門與稅收制度，吸引大量外國投資與銀行存款等，而擁有豐富自然資源的卡達與阿拉伯聯合大公國，都是富裕之國的前段班。

▲台灣位列全球最富裕國家第14名。（圖／翻攝《全球金融雜誌》）

▲台灣位列全球最富裕國家第14名。（圖／翻攝《全球金融雜誌》）

排名在21日公布，以「平均每人消費購買力平價與國內生產毛額」作為評比的依據，今年全世界最富有的國家為愛爾蘭，2到10名依序為盧森堡、新加坡、卡達、中國澳門特別行政區、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國與聖馬利諾。

台灣則位列全球第14，排在丹麥後面、荷蘭前面；11、12名則分別是汶萊與香港。16名至20名依序為冰島、奧地利、安道爾、德國與瑞典。其他較知名的經濟體則有澳洲第22名、南韓第30名、英國第31名、日本第38名、俄羅斯第60名，以及中國第77名。

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