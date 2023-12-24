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台灣世界展望會結合各界資源　為152名兒童圓夢歡度聖誕節

▲台灣世界展望會與新光三越台南中山店合作聖誕心願募集活動，結合各界愛心，為台南、高雄、澎湖地區的兒童募集152份聖誕禮物及15萬元善款，在24日舉行捐贈儀式，用愛溫暖每一個孩童的心。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣世界展望會與新光三越台南中山店合作聖誕心願募集活動，結合各界愛心，為台南、高雄、澎湖地區的兒童募集152份聖誕禮物及15萬元善款，用愛溫暖每一個孩童的心。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每一個孩子最期盼的聖誕節來臨，為讓經濟弱勢家庭孩子也能獲得驚喜聖誕禮，台灣世界展望會與新光三越台南中山店合作聖誕心願募集活動，結合各界愛心，為台南、高雄、澎湖地區的兒童募集152份聖誕禮物及15萬元善款，在24日舉行捐贈儀式，用愛溫暖每一個孩童的心。

台灣世界展望會連續7年與新光三越台南中山店合作，於店內聖誕樹掛置弱勢兒童的聖誕心願卡，邀請民眾認領心願、送禮給許願的兒童，有人因為興趣許願運動用品、畫具或書籍，有人因為生活需求許願尿布、奶粉、書桌、保暖外套、鞋子或手錶。

13歲的小芮因為家中沒有適合的椅子，平時都是坐在冰冷的地板上寫作業及複習功課，特別許願擁有屬於自己的椅子；小儂的媽媽長期臥病在床，貼心的小儂將聖誕心願送給媽媽，盼媽媽有營養品可以飲用；小平、小安是雙胞胎兄弟，上下學由奶奶騎機車、分兩趟接送，為了減輕奶奶的負擔，兩兄弟不約而同許願腳踏車，這樣就不用再讓奶奶來回奔波了。

在新光三越台南中山店宣廣募集及民眾踴躍響應下，一起讓152位孩童獲得滿心期待的聖誕禮物；此外，關懷弱勢女孩權利的國際獅子會300E-1區婦女新知委員會，亦偕同康祐鑫人力資源有限公司捐款共計15萬元，協助女孩免於童工、童婚、失學等困境。

▲台灣世界展望會與新光三越台南中山店合作聖誕心願募集活動，結合各界愛心，為台南、高雄、澎湖地區的兒童募集152份聖誕禮物及15萬元善款，在24日舉行捐贈儀式，用愛溫暖每一個孩童的心。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

國際獅子會300E-1區婦女新知委員會主要在促進「女力」有更大的發展空間，在得知全球有1.2億名女孩，因為貧窮、暴力與童婚等因素而無法上學，主席林宜潔鼓勵獅兄姐們響應公益、共同關懷女孩的權利，她表示：「當家庭經濟發生困難時，兒童的權利往往會先被忽略，尤其是女孩的權利，特別需要受關注，希望透過婦女新知委員會的推動，讓更多弱勢女孩得到幫助，生命有機會翻轉、迎接希望！」

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長感謝新光三越台南中山店、國際獅子會300E-1區婦女新知委員會與康祐鑫人力資源有限公司，成就孩童的聖誕心願，也協助弱勢女孩得以穩定上學、接受培力與發展，林惠君區處長強調：「孩子的夢想不應該被經濟綑綁與限制，邀請大人們發揮力量、推他們一把，讓孩子朝著夢想前進，成為更好的大人！」 。

接近歲末年終，台灣世界展望會也發起「紅包傳愛」行動，期待於農曆年前為弱勢兒少及其家庭募集四個主題紅包：助學、平安、健康、希望，針對不同需求提供助學扶助金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金、青少年生涯探索與家庭培力發展，讓兒少有力量朝「更好的大人」樣貌前進！邀民眾一起響應「紅包傳愛」行動，愛心專線：(06)208-0378。

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