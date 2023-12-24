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韓國「冬天不關水龍頭」背後原因曝　台灣高山地區也會

▲寒冷國度冬天通常不關水龍頭。（圖／翻攝臉書「韓國星程旅遊 Starway Travel 스타웨이」）

▲寒冷國度冬天通常不關水龍頭。（圖／翻攝臉書「韓國星程旅遊 Starway Travel 스타웨이」）

記者張靖榕／綜合報導

隨手關緊水龍頭是理所當然的事，但韓國只要一到冬天就不會關水龍頭，留一柱小水流讓它持續流，不知道的人以為是浪費水，但韓國旅行社對此給出答案，其實是與韓國冬天的低溫有關。看完之後不少人直呼長知識，這點其實台灣部分的高山旅館、廁所也會這麼做。

東亞地區近日寒流一波接一波，台灣在低溫中迎接冬至，中國、韓國、日本更出現零下10度的超凍低溫。有人好奇為何韓國只要到冬天，處處可見水龍頭不關好，總要留一柱小水流讓水持續流光。

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韓國星程旅遊對此說明，冰冷國家在入冬時這麼做，當然會有不明白的人以為浪費水，但其實水要保持持續流通才是正道，為了省水錢而關水龍頭，水管反而會結冰，之後爆管，花得錢覺得比水錢還要貴，「（水流）不是少少滴的那種，要持續不斷地流。」

如果遇到結冰的情況，先用暖風機吹一下，或先用溫水灑在結冰處，但千萬不要直接用熱水接觸，否則冷凍的水管與熱水溫差太大，容易爆水管。

網友紛紛留言，「活在夏天國度的我們不知道冬天人的苦」、「長知識了，很難想零下的日子要怎麼渡過」、「原來要這樣啊」。也有網友點出，其實在台灣部分地區也會這樣，「台灣有點高度的水線也是如此，在某廁所遇過」、「台灣海拔1000+的地方也是同理」。

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