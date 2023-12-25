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大陸 大陸焦點 特派現場

陸農村「集體畫虎」致富　電商帶貨年銷近億！騎摩托車換豪車洋房

記者任以芳／河南睢縣報導

河南民權縣不只出產紅酒，「老虎畫」也出名。號稱「中國畫虎第一村」的王公莊村，農民於1956年轉型，全村超過一半的人靠畫虎維生。《東森新媒體ETToday》記者採訪「當代虎王」王建民，先後帶動全村數百人從事繪畫。他向記者介紹，40年時間，村民從貧窮，到如今人人開豪車、自建別墅，一幅畫從幾十元賣到幾百萬元人民幣，生活得到極大改善。

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲王公莊村有「老虎」藝術村封號 。（圖／記者任以芳攝）

40年前位於河南民權縣的王公莊村，地處豫魯兩省三縣交接處，地勢偏僻小村生活條件差。當媒體團探訪「中國畫虎第一村」，乾淨明亮寬敞的道路直通王公莊，這裡建築統一是黑瓦白牆風格。

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲王公莊四大虎王之一王建民，幫助村民畫虎脫貧致富。（圖／記者任以芳攝）

王公莊四大虎王之一王建民，是村裡知名畫家，在當地開設畫虎藝術村，裡面收藏他與村民多年繪畫收藏，見到媒體團參訪，秀出獨門絕活「撕毛法」，用不同筆觸帶出老虎皮毛表面蓬鬆、厚重感，讓整幅畫看起來更有精神和立體感。

王建民畫室正好有王公莊村民在製畫，每位畫師手中老虎表情、樣式都不同，「唯一」相同的是，每隻老虎眼神充滿兇猛霸氣之感。「老虎最重要就是眼神，還有骨骼，要有精神感。」村民介紹說。

▼ 畫虎成敗「眼神」最關鍵 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

村王公莊村多半有經驗的老畫師，資歷20年到10多年不等，也有本地或外地年輕人陸續拜師學藝。回顧40年前，王公莊村民只會拿鋤頭，賣紅薯秧苗為生，時任村支書王田謀和畫家王培靈提出「拔窮根」概念，親自教導村民學各種基礎畫畫。

當年，王建民的父親號召村一共16名擅長素描、人像等民間繪畫師，蓋了一間簡陋的畫室，教導村民學繪畫，包括王建民小時候跟著學習。「當時我出生20世紀60年代，村子條件不好，父親和爺爺都喜歡畫畫，16歲的時候，讓我去外地學畫畫。」王建民回憶的說。

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲跟著王建民畫虎團隊，有跟隨多年的老畫師也有年輕人加入 。（圖／記者任以芳攝）

學成回村的王建民，一起幫助村民學習「畫虎」技巧，很多人都沒有看過真正老虎。王建民去鄭州和商丘的動物園進行實地寫生和拍照，把老虎的特色動作、眼神、毛色仔細觀察。

把心得帶回村子一起創作，研發「撕毛法」畫風，受到市場好評。後來王建民和老一代畫師們發現訂單增多，開辦學校教導村裡孩子畫虎維生，演變至今，幾乎全村一半以上的人都是畫虎師。

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲中生代畫師趙全喜 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者走訪王公莊村另一間畫室，80後的畫師趙全喜自幼也是喜歡畫畫，受教於大陸孟祥順、馮大中、劉大為等知名畫家指導，形成自己獨樹一格特色，自創「虎嘯堂」，夫妻倆一起闖出新事業。

近年王公莊村跟上時代潮流，善用直播電商帶貨賣畫。趙全喜在鏡頭前直接繪畫老虎，回答網友問題，真實互動，妻子負責掌鏡和後台運作，兩人默契合作無敵。「村民直播帶貨一年下來收入不錯，累計破億。」趙全喜介紹。

▼趙全喜夫妻檔。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲電商直播帶貨把「虎畫」銷往世界 。（圖／記者任以芳攝）

王公莊村畫師也向記者表示，「每到虎年，『民權虎』一整年銷量特別好，長年下來老虎畫像在市場上很受歡迎，不只大陸消費者會買，還有俄羅斯、歐洲、美國、日本等地海外網路下單，價格幾千到上百萬不等。」

「大家生活都有改善了！」王建民感嘆的說，「我們找到正確的題材，抓住一個好的方向，加上政府幫忙宣傳，去了好多國家展覽，受到各界好評，市場發展得更大。」

問及村民生活有哪些具體改善？王建民笑說，「我不敢太過宣傳，現在王公莊村家家戶戶人均有很大變化，以前大家很窮，會畫虎的人曾一開始買第一輛摩托車到小轎車，然後又買大哥大，之後換名牌手機和名車，很多人開上賓士、寶馬、奧迪，屋子也換成洋房。」

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲貧困的王公莊村「集體」畫虎致富。（圖／記者任以芳攝）

如今，王公莊村1562名村民中有900多人從事繪畫和相關產業，其中還有中國美協會員2人，省級美協會員73人，市、縣級美協會員200多人，繪畫經紀人56人。

王公莊村年銷售畫作9萬多幅，年產值近億元人民幣。虎畫的均價在5、6千元左右一幅，根據畫作水平，也有賣到幾萬元一幅，甚至幾十萬、幾百萬元一幅。王公莊村陸續成立畫家協會，文化產業日漸成熟，帶動村民致富。「中國畫虎第一村」的品牌，也成為河南與全大陸一張特色文化旅遊名片。

▼  王建民「斯毛法」畫虎系列  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2023河南聯合採訪、王公莊村、畫虎 。（圖／記者任以芳攝）

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