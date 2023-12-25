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大陸 大陸焦點 特派現場

探訪中國鞋都！產能3.5億雙鞋　窮村10年翻身「製鞋變智鞋」

記者任以芳／河南睢縣報導

「中國鞋都」位於河南省的周口市淮陽縣，古代是鞋服生產地，後來慢慢沒落。2011年當地政府參考「晉江模式」，成為大陸製鞋重要據點地區之一。「製鞋」變「智鞋」，睢縣平均產能達3.5億雙，年產值200億人民幣，台商企業也沒缺席。《東森新媒體ETtoday》特地走訪台資企業嘉宏鞋業，公開自動化生產線，大陸知名品牌李寧生產流程難得曝光。

回溯歷史，河南睢縣是古代鞋服的重要產地，漢代譽稱「錦繡襄邑」，時代變遷，被稱為「候鳥經濟」的制鞋產業，以大陸福建、廣東、重慶、成都、河北都有高密度制鞋產業，五大制鞋產業基地，唯獨人口最為密集的中原腹地，沒有成型的鞋業生產基地，形成空白區。

▲▼ 河南聯合採訪、中國鞋都 。（圖／記者任以芳攝）

▲河南睢縣10年內成為「中國鞋都」重要製鞋產區 。（圖／記者任以芳攝）

2011年睢縣當地做了一個重大決定，從農業重心轉移制鞋產業，發展至今11年時間，睢縣擁有大陸知名中喬體育、鴻星爾克、特步等制鞋及鞋材配套工貿企業596家，產能達3.5億雙，年產值超150億元（單位:人民幣，同下），配套能力達90%以上，從業人員8萬多人，帶動當地就業機會和GDP。

大陸制鞋總量佔全球70%的結構中，睢縣休閒運動鞋製造佔國內的30%，被授予「中國制鞋產業基地」。全球每3雙鞋，兩雙是「中國製造」，全大陸每10雙休閒鞋，3雙來自睢縣，成為福建、晉江以外最大休閒運動鞋製鞋廠。

中喬（河南）體育有限公司特地開放兩岸媒體團參訪，記者走進現代化生產車間，沒有傳統製鞋化學臭味，鞋底、沖裁、高頻、印花、針車、成型、包裝一條龍的自動化運動鞋生產流水線。「這些設備都是睢縣生產的！」現場工作人員介紹。

▲▼ 河南聯合採訪、中國鞋都 。（圖／記者任以芳攝）

▲工廠改成自動化生產線，製鞋部分細節靠作業員完成。（圖／記者任以芳攝）

現場作業員小陳向《東森新媒體ETtoday》記者表示，「平均每天上班10小時，不一定週休二日，需要加班就多做，排班自由，多做多賺錢。」

當被問及，會不會擔心被自動化設備出來取代？小陳笑笑的說，有些技術不是機器能完成，比如車縫鞋底的工作，還是人工最準確，大部分重複繁瑣工作交給機器。

▲▼ 河南聯合採訪、中國鞋都 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸許多製鞋廠朝向智能化轉型。（圖／記者任以芳攝）

記者也發現，即使是自動化生產線，還是有很多流程需要人工幫機器把關，像是測量每雙球鞋平均高度，發現不平整立刻修正，做好的運動鞋必須「人工」繫鞋帶，這些未必機械流水線做到。

談及自動化智能轉型，台資企業嘉鴻鞋業不缺席，最早在廣東、江西、湖南開工廠做鞋，2011年作為第一家入駐睢縣的制鞋企業，見證睢縣零基礎到「中國鞋都」點滴過程。

▲▼ 河南聯合採訪、中國鞋都 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商嘉鴻鞋業與時俱進，採取環保材料製鞋。（圖／記者任以芳攝）

台商嘉鴻鞋業難得公開自家自動化代工車間，媒體採訪當天正好是大陸知名品牌李寧生產線，一體化智能系統，幫作業員省下重複繁瑣工作，有更多時間把關品質。作業員塗抹黏合膠，也沒有太多刺鼻異味，「為了環境保護，改成無毒無刺激性材料，對員工也是保障。」工作人員說。

嘉鴻鞋業的台籍董事賴建宏介紹，「本地政府支持下，嘉宏鞋業穩定成長，我們幫大陸知名品牌李寧，安踏，361代工，最初只有第一條生產線，發展到現在有15條生產線，用了十年的時間整頓。」

「與過去傳統生產相比，我們工廠自動化程度已達到40%。」賴建宏也指出，製鞋也存在一些材料特性的局限性，無法全面自動化，其他輔助生產過程中大量應用自動化來解決人力不足和人工不穩定、疲勞等問題，可以提升15-20%的生產率和20%良率。

▼ 台商嘉鴻鞋業幫大陸品牌李寧代工的生產線。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南聯合採訪、中國鞋都 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 河南聯合採訪、中國鞋都 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商嘉鴻鞋業的台籍董事賴建宏。（圖／記者任以芳攝）

傳統鞋業如何轉型？嘉鴻鞋業近年參與設計工作，滿足大陸市場的多變需求，比如生肖鞋、網紅明星聯名鞋等。賴建宏認為，「以前OEM跟ODM現在是結合體，品牌終究無法掌控在代工廠上面，因此維護品牌的形象，以及回饋給品牌跟消費者穩定的品質，兩者才是永續經營核心關鍵。」

疫情之後，大陸鼓勵「中國製造」的質量，本土國潮產品的信任感也逐漸的提升，能見度也提高，加上人民對健康意識抬頭，以及各類國際運動賽事重啟，大陸運動產業商機仍然十分廣闊。

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