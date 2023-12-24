80年代陸民眾小確幸！「首次」喝平價紅酒　酒廠在黃河古道旁

▲位於河南民權長城紅酒是全大陸早成立的葡萄酒生產工廠之一。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

法國紅酒世界知名，大陸也有生產本土紅酒，除了寧夏賀蘭山下葡萄酒莊，位於河南民權長城紅酒是全大陸早成立的葡萄酒生產工廠之一，許多80年代的大陸民眾第一次享受「平價」紅酒，都是民權酒廠出產的。《東森新媒體EToday》記者首次進入這家歷史悠久的老酒廠，如今走向現代智能化進程，並且結合電商等渠道，即使疫情三年衝擊，今年開始業績立刻恢復增長，可望突破1.5億人民幣。

▼ 早期民權酒廠的「平價」葡萄酒，是大陸80年代百姓小確幸 。（圖／記者任以芳攝）

80年代大陸老百姓「平價」紅酒初體驗

民權葡萄酒是河南省商丘市民權縣的特產，說起產地歷史和黃河故道有關，清朝咸豐五年（1855年），黃河經歷第28次改造也是最後一次改造形成的黃河古道，擁有特殊土壤，民權縣黃河故道產區成為大陸十大產區最古老的產區之一、全大陸葡萄酒種植十大產區。

寧夏賀蘭山、河南民權縣和法國波爾多同一個經緯度，黃河故道產區有獨特的自然條件，如充足的日照、較大的晝夜溫差。舉例，一、黃河以北產區的葡萄種植，冬天必須用土掩埋根莖，否則會流失水分。二、雲南產區考量雨季，必須搭建避雨棚。河南黃河故道產區，日照充足、晝夜溫差大，冬季無需掩埋保護葡萄根莖，有利於種植。

▲80年代酒廠早期製酒過程，半自動生產十分新潮。（圖／記者任以芳攝）



「許多80年代老百姓初體驗平價紅酒是從民權開始。」天明民權葡萄酒廠解說員介紹，「酒廠始建於1958年，民權商標的創立靈感來自於孫中山先生的三民主義，即民生、民主、民權。」產品分為甜白和甜紅，前者口感細膩，後者呈寶石紅色，口感豐滿有層次，至於河南紅商標是1999年成功註冊，往後維持千萬營收。（單位：人民幣，同下）

民權酒廠也開啓當地的葡萄酒神話，以及產業就業發展。20世紀80年代中期，民權縣葡萄種植面積曾一度達到10萬畝，佔全大陸葡萄種植面積的四分之一，成為第一葡萄種植大縣。1986年民權葡萄酒銷量達第一，在民權當地，葡萄酒產業的稅收佔比71.4%，曾出口到日本、歐洲、美國等國家和地區，憑借醇厚的口感斬獲國內外各種大獎。

▼民權葡萄酒是河南省商丘市民權縣的特產 。（圖／記者任以芳攝）

只做新酒不做年份酒

《東森新媒體EToday》記者前往天明民權酒廠採訪，內部已經採取智能控溫儲存葡萄酒，民權葡萄酒廠採用單釀的方式生產葡萄酒，即一款葡萄只釀造一款酒，並根據釀造這款葡萄的葡萄名字來命名葡萄酒。發酵工藝根據不同的品種而有所不同，發酵週期從三個月到長達一年半不等。酒廠採用智能控溫儲存葡萄酒，以確保葡萄酒的品質和口感。

「波爾多桶從澳洲進口的設備，每桶容量是225升，正好可以裝300瓶酒。這些設備和工藝都保證民權葡萄酒的品質和口感。」天明民權酒廠銷售部趙呈浩介紹。

▲ 天明民權葡萄酒儲存週期一般分為6到18個月。（圖／記者任以芳攝）

趙呈浩進一步說，天明民權葡萄酒的儲存週期一般分為6到18個月，乾白的儲存週期短是2到6個月。橡木桶的使用壽命更短，使用1到3次就報廢。

買家能否包下年份酒？趙呈浩解釋，儲存在橡木桶裡面的酒，一是品質高，二是儲存時間長，包括場地費用和人工維護費用相當昂貴。因此，民權葡萄酒廠不做年份酒只做新酒，因此，民權葡萄酒廠不做年份酒，買家的需求無法得到滿足。

▲紅酒漸漸走上大陸百姓日常餐桌。（圖／記者任以芳攝）

老品牌紅酒從千萬到上億營收

談到葡萄酒競爭市場，不只有國外酒莊，大陸本土也十分「內卷」，尤其近年進口紅酒和日韓清酒成為年青人消費主流，也讓大陸本土紅酒開始式微，老牌子民權酒廠不管是包裝營銷過時。

河南企業家姜明創辦的天明集團2018年的2月9號併購重組為「天明民權葡萄酒」，並且在營銷上面做出許多調整，老廠轉型升級。趙呈浩指出，「2019年以前民權葡萄酒的銷售額大概不到3千萬左右人民幣，我們收購以後19年已經破億。」

老廠活化轉型，民權葡萄酒在河南省內各個季節都能買得到，開拓電商線上銷售，包括京東、天貓等電商平台以及商超等線下通路。即使受疫情三年影響，銷售額保持穩定小幅增長，目前通路已大陸內需優先。

談及未來目標，天明民權葡萄酒目標是打造高端品牌，提供高品質的紅酒產品，今年的銷售目標預計達到1.5億。儘管疫情對大陸各行各業，以及對全球經濟有影響。

天明民權葡酒技術總監趙麗雅指出，「疫情結束後，人們更注重健康，葡萄酒正走向普通老百姓的餐桌，葡萄酒市場有持續上升的趨勢。」

▼ 河南天明民權酒廠轉型「高端」葡萄酒 。（圖／記者任以芳攝）