老子升仙地讓日軍嚇破膽！　13發砲彈狂轟「老君台」全變啞彈

記者任以芳／河南鹿邑報導

中國道家學派的先河-老子的故鄉位於河南省的鹿邑縣，位於城內東北隅的「老君台」是老子得道升天地方，還有一個真實的傳奇事件。1938年日軍侵華用砲火猛攻老君台，一連打13發炮彈全變成啞彈，這段無法用科學解釋真實事件，在歷史上真實存在。《東森新媒體ETtoday》記者走訪老君台，見證當年未爆炸的炮彈和槍炮彈痕。

▲ 老子故鄉河南鹿邑。（圖／記者任以芳攝）

老子，姓李名耳，字聃，一字或曰謚伯陽，是中國古代偉大的哲學家和思想家之一，道家學派創始人。歷史記載他生於春秋末期的楚國苦縣厲鄉曲仁里（今河南省鹿邑縣），曾擔任周朝「守藏室之官」（管理藏書的官員）。

老子被道教尊為教祖，世界文化名人，存世作品有《道德經》（又稱《老子》），是全球文字出版發行量最大的著作之一。

▲明道宮是紀念老子地方 。（圖／記者任以芳攝）

談起老子發源地，位於河南鹿邑的太清宮與明道宮在歷史和地位上有所不同，這兩處古建築群都見證老子文化和道家思想在歷史上的重要地位。

明道宮是紀念老子地方，最早建於唐朝，作為皇家行宮，是皇帝祭祀老子並居住的地方。明道宮內有一處老君台遺跡，原名升仙台或拜仙台，同樣位於老子故鄉，為紀念老子而修建，相傳這裡是老子修道成仙於此處飛升，也曾是老子設壇傳道講學的地方。

▲老君台是紀念老子得道升仙之地 。（圖／記者任以芳攝）

「老君台」始建於漢代，盛於唐代，經過歷代戰火，多次修葺，至今有2000多年歷史。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪老君台，必須步上33節台階，正門是祭拜老子大殿，東邊的牆體和柏樹留下槍砲彈痕，以及日軍使用的砲彈。

明道宮解說員表示，「老君台有一個傳奇的故事。」1938年，日軍侵華攻打鹿邑縣城，目標對準兩座高大的建築，縣城城牆的東南角樓的「奎星樓」，以及城牆右邊是老子講學得道之地「老君台」。

▲牆上是當年彈孔遺跡。（圖／記者任以芳攝）

當時領頭的日軍是梅川太郎受命發炮，第一炮擊中左側「奎星樓」當場被炸垮，日軍高興的歡呼聲，接著狂炸「老君台」，奇怪的是，一點聲音都沒有，日軍一連打了13發砲彈，通通變成啞巴彈。

沒有爆炸的砲彈分別卡在大殿東山牆、殿東柏樹樹杈、東偏殿後牆，共有炮彈13發，還有無數發機槍彈，這樣場景讓日軍嚇壞了，因為當時的鹿邑縣成被徹底破壞，唯獨「老君台」毫髮無傷，13發砲彈都沒有爆炸，機率極低。

▼ 還原當時砲彈卡在樹杈。（圖／記者任以芳攝）

▲日軍瞄準「老君台」一連發射13發砲彈，全變啞彈。（圖／記者任以芳攝）

梅川太郎透過翻譯得知，「老君台」是老子得道升天的地方，立刻改變態度。解說員指出，「梅川太郎率領軍隊向老君台致敬，這個故事至今無法用科學解釋，被當地老百姓傳頌為神跡。」

據了解，日軍成立日偽縣政府期間，派兵力在「老君台」駐守，允許鹿邑人可以參觀叩拜「老君台」。傳奇真實歷史流傳制今，「老君台」也留下當年日軍侵華證據，13發炮彈被完整保留，提醒世人們，珍惜現有的和平。

▲太清宮是老子的誕生地，歷史上曾有20多位皇帝來祭祀老子。（圖／記者任以芳攝）

來到河南鹿邑，太清宮也是必去地方，這裡是老子的誕生地，道教文化發源地，也是道教的祖庭和李氏之根。唐代時期被列為太廟，是朝聖的聖地。

太清宮解說員介紹，「歷史記載有十幾二十位皇帝曾來到此地，包括漢桓帝劉志、魏文帝曹操、唐高祖李淵、唐太宗李世民、高宗李治、女皇武則天、唐玄宗李隆基、宋真宗趙恆、宋徽宗趙佶以及明太祖朱元璋等，這些皇帝的到來，無疑是對道家文化和老子思想有朝高的認可與尊敬。」

作為道教全真龍門派的祖庭，太清宮與台灣有緊密宗教文化聯繫。太清宮解說員表示，「90年代開始至今，扣除疫情三年，太清宮的道長們頻繁前往台灣各地，如宜蘭縣、基隆、高雄、台中、台南以及桃園等地，與當地的道教協會進行聯動活動。」