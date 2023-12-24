中國式樂園52億觀光財入袋　陸清明上河園「唯一」穿越北宋風情

記者任以芳／河南報導

疫情三年結束，大陸國旅呈現噴發式成長，許多知名觀光景區人潮大爆滿。來到河南開封重點景區「清明上河園」，今年十一長假每天湧入7萬多人次，園區特色除了重現北宋風情，還有「中國式」遊樂園，進場民眾可以裝扮古人，玩上一整天拍照打卡，靠著沉浸式體驗旅遊，開封這座旅城市中秋和十一長假交出52億人民幣的文旅收入。

1998年正式對外開放，河南「清明上河園」景區坐落在八朝古都開封，完全按照中國傳世名畫《清明上河圖》為藍本，1:1還原大型宋代歷史文化主題公園，佔地600余畝，其中水面180畝，大小古船100多艘，房屋400多間。南苑呈現宋代民俗風情、市井文化，北苑則是皇家園林、古代娛樂，古代娛樂設施、現代表演劇目等觀光旅遊服務。

▼河南開封「清明上河園」仿造北宋生活。（圖／記者任以芳攝）

▲景區提供古裝，價格實惠。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者進入園區首站，體驗穿越北宋當古人，園區提供換裝服務，每一家店服裝都不一樣，價格很佛心，基礎服飾租一整天是100元（單位：人民幣，同下），換算大約400多台幣，樣式花色非常多，一律洗乾淨不回收出租。

愛漂亮的小姐姐有專人服務化妝、盤頭，上百種各類髮飾、配件，依照項目加價。來自鄭州許小姐向《東森新媒體ETtoday》記者介紹自己的套餐價，化妝加上配件，大約300到400元，就能美美的在園區拍照打卡。

▲穿越北宋裝扮，沉浸式體驗受到00、90後喜愛。（圖／記者任以芳攝）

來自北京吳小姐全家趁週末假日來玩，她告訴記者之前去過北京環球影城、上海迪士尼樂園，家裡兩個兒子來清明上河園最多次，除了票價便宜，穿宋朝衣服逛園區，小朋友都很喜歡。

面對西方遊樂園競爭壓力，大陸本土清明上河園遊樂體驗主打「穿越古今」，像是海盜船「神舟出海」、360度離心力「鳳凰于飛」，類似雲霄飛車「龍騰鼓舞」，充滿中國風的遊樂產品。今年年底推出「豪華轉馬」、「逍遙花燈吊籃」，瞄準明年春節旅遊人潮。

▲「清明上河園」虹橋是熱門拍照打卡點。（圖／記者任以芳攝）

清明上河園有許多仿北宋亭台樓閣，不少人第一個拍照打卡點是「虹橋」，仿造《清明上河圖》中橫跨汴河上的一座規模宏大的木質拱橋，結構精巧，有如一道彩虹橫跨在河面上，橋下有遊船經過，岸邊種植飄逸柳樹，黃昏拍攝，湖面閃金光，十分優美。

清明上河園主打沉靜式體驗旅遊，讓人進入園區穿越北宋感覺，街邊店鋪、建築物凸顯宋代文化歷史，還能看到古時傳統鬥雞，現場不能賭博，純粹欣賞。

開封盛產菊花，自古以來也是皇家花卉象徵，清明上河園每逢秋天有賞菊大會，滿園有800多種各式各樣菊花，這裡也是大陸「開封第41屆菊花文化節主」會場，「第十二屆國際菊花展」唯一會場，展示上百萬菊花免費讓一刻參觀。

▼開封盛產菊花，秋天賞花季 。（圖／記者任以芳攝）

▲今年中秋加上十一長假，「清明上河園」賺進52億人民幣觀光財。（圖／記者任以芳攝）

疫情過後，大陸國旅十分興旺，各地觀光景區人潮擠爆，清明上河園景區的相關負責人向記者指出，「今年單日演出場次、單日接待人數、單日門票收入等均創歷史新高。」

該負責人說，今年十一假期接待人數和綜合均收入創下歷史新高，接待遊客近50萬人次，同比2019年增長39.5%，收入同比增長46.1%。景區每天上演近200場演出，《大宋·東京夢華》實景演出8天共演出25場，觀演人數近7萬人次，同比2019年增長114.7%，收入同比增長123.6%，。

根據據河南文旅廳統計，河南省所有景區假期接待遊客人次排名中，開封特有「中國式」清明上河園景區排名第一。中秋加上十一長假的「雙節」期間，開封賺進52億文旅收入，成為河南最賺錢的旅遊城市。

▼河南開封「清明上河園」即景 。（圖／記者任以芳攝）