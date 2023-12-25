好市多巧克力未拆封竟「爬滿螞蟻」　她氣炸：才剛買1天

▲網友投訴，好市多買的巧克力，明明未拆封，內部卻爬滿螞蟻。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友投訴，朋友送了她一盒剛從好市多（Costco）購買不到1天的進口巧克力，不料她回家準備享用時，發現明明封膜還沒拆，巧克力上卻爬滿大量螞蟻，氣得她直呼「今年巧克力吃不下了」，貼文一出立刻引發網友熱議，好市多也為此做出回應。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，可以看見她打開外層的紙盒後，巧克力的封膜明明拆未拆封，但內部卻已經爬滿了大量螞蟻，讓她看了傻眼說「看這個噁心的場面，今年巧克力吃不下了，還沒拆封唉」。

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▲網友回應。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「天啊，我買了好幾盒準備送人唉」、「看來這蠻天然的，有些甜點螞蟻還不吃勒」、「以前曾吃這個也是，未拆封的，打開後裡面都是螞蟻，當下是懷疑生產線的問題」。

也有人猜測，「螞蟻不一定是好市多的，我之前也遇過，隔天拆箱裡面爬滿螞蟻，螞蟻確定是我家的，因為是產品包裝破損引來的螞蟻」、「應該是買回去放在家，然後才冒出螞蟻」。

根據《三立新聞網》報導，原PO事後補充，巧克力才買不到24小時，檢查時封膜也沒有破，沒想到裡面會有螞蟻，未來買東西一定會仔細檢查。對此，好市多表示，只看網路上的照片，無法確認商品實際狀況，若商品沒有拆封，應該不會有螞蟻，目前沒有收到類似事件通報，賣場商品狀況也正常。