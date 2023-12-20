　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是保鮮膜！「好市多1實用小物」20年才用完　會員笑：再買7組

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO一盒用了2年之久。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多不少「傳家級」商品，像是保鮮膜、鋁箔紙等！而一名女網友表示，2年前買了一款棉花棒，終於快用完一盒了，文章曝光後，會員也笑回，「這次黑五降價買了7組，經過的人一直盯著棉花棒看」、「難消庫存20幾年了，希望沒人在搶這好用的棉花棒！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》附上一個塑膠空盒，以及些許棉花棒，她接著笑虧「終於用完一盒...兩年了！」原來原PO兩年前買了該牌棉花棒，一組有三盒，而光是一盒就有625支，讓她用到天荒地老，如今該盒終於見底了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於好市多都是販售家庭號大份量，原PO也直呼，「真的覺得好市多的東西都要很久才用得完，像是舊包裝的保鮮膜，烘焙紙，擺在櫃子裡很難消庫存欸！」

文章曝光後，網友評價超兩極，「你應該還有兩盒要繼續用...4年」、「紙軸蠻好用，棉花太鬆了～一年半用了一盒」、「我家用10年，一直都覺得很不錯，吸水性強，耳屎也都能被捲出來，一買再買」、「買有5年了，無敵難用，放那生灰塵了」、「18年買，我最後一盒終於用完，真的超難用」、「沒錯！三盒用了5～6年吧」、「超難用，棉花還會掉，黏在傷口上超火大，買了用幾次就放在那邊不想再用」、「難消庫存20幾年了，希望沒人在搶這好用的棉花棒」。

其他網友則笑回，「聖誕交換禮物」、「所以我會去換物社團換成我需要的東西」、「這次黑五降價買了7組，經過的人一直盯著棉花棒看」、「你跟別人分攤買比較好」、「棉花棒最推薦無印良品的，超好用，紙桿棒子硬挺，棉花紮實，用起來手感很好」。

▼網友評價兩極。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

ET快訊
正妹沙灘拍全裸寫真！　男「ZOOM IN偷拍」慘了
等紅燈被撞一片！7騎士受傷…肇事女駕駛喊「鞋子卡住」
快訊／王少偉、許藍方爆復合！　雙方回應感情狀況
快訊／政黨票號次出爐！
快訊／Cheap開告！　現身士林地檢署
快訊／號次出爐！　北市8區域立委候選人一次看
前NBA中鋒認了！　HDMI線勒死23歲女
五月天假唱出現新問題！　執法人員認有難度…檢舉博主控遭網暴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北北基3縣市大雨特報「警戒到入夜」　14縣市注意強風

不是保鮮膜！「好市多1實用小物」20年才用完　會員笑：再買7組

家裝瓦斯熱水器　消防署：洗澡出現「5不適」要小心！

長榮飛機舊金山遭擦撞「僅刮漆不影響飛安」　今上午返抵桃機

【廣編】法國皇家「健檢及早，相伴到老」500元健檢金簡單領　加碼捐糧3,000公斤

海尼根打造屏東特有潮農舞台　第二屆《夢想青農孵化行動》熱烈招募中

最冷時刻還沒到！寒流周五清晨達最強「探7度」　下周迎2波冷氣團

績效獎金爭議未解！中華快遞不排除明年初罷工　影響1400多家銀行

寒流低溫下修！　最冷時間曝

抖音有多火？？哈佛靠它教學　解鎖Netflix為何敢狂漲價

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

快訊／北北基3縣市大雨特報「警戒到入夜」　14縣市注意強風

不是保鮮膜！「好市多1實用小物」20年才用完　會員笑：再買7組

家裝瓦斯熱水器　消防署：洗澡出現「5不適」要小心！

長榮飛機舊金山遭擦撞「僅刮漆不影響飛安」　今上午返抵桃機

【廣編】法國皇家「健檢及早，相伴到老」500元健檢金簡單領　加碼捐糧3,000公斤

海尼根打造屏東特有潮農舞台　第二屆《夢想青農孵化行動》熱烈招募中

最冷時刻還沒到！寒流周五清晨達最強「探7度」　下周迎2波冷氣團

績效獎金爭議未解！中華快遞不排除明年初罷工　影響1400多家銀行

寒流低溫下修！　最冷時間曝

抖音有多火？？哈佛靠它教學　解鎖Netflix為何敢狂漲價

雙后首次同台演出！徐若瑄合體日本天后米希亞

每坪661.5萬！「101大樓」11度登地王　「新光摩天」地后被取代

席琳狄翁「病情惡化」！罹僵硬人症候群1年　姊心碎證實：無藥可醫

交通違規記點新制惹民怨　侯友宜：苛政制度該快檢討

前萬達總裁丁本錫失聯逾3個月　跟隨王健林多年被稱「二把手」

全家餐飲明登興櫃　明年調薪最高5％、年薪上看20個月

新北第1選區立委號次出爐！　何博文2號、洪孟楷4號

張蘭直播做愛心：酸辣粉賣多少捐多少！遭酸搞集資…親回賑災進度

《見鬼》彭發破產！30年妻確診肺癌末期　花光積蓄「欠債800萬」

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

最愛餅乾被主人偷咬　土撥鼠氣到丟餅走人

生活熱門新聞

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

課本上的杜甫不是杜甫！本尊身份曝光

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

寒流低溫下修！　最冷時間曝

快訊／3縣市大雨！今全台變天　防11級強風

5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

台北街道「禁止切西瓜」　陸生傻眼

錯失《紅白》主持棒　黃子佼親吐心聲

周五迎冬至！一文看開運8招錯過等明年

更多熱門

相關新聞

好市多結帳「兒睡推車上」　她怒：寵小孩？網卻揪貓膩

好市多結帳「兒睡推車上」　她怒：寵小孩？網卻揪貓膩

一名女網友日前在好市多直擊，結帳時有家長放任孩子睡在推車上，而不少商品就壓在下方，還得店員主動詢問，她們才心不甘情不願地拿起來，口中更碎念著「會吵醒小孩」。對此，她不禁吐槽，「現在寵小孩都不裝了嗎？」然而更多人認為，其心可議，懷疑她們是想偷渡商品。

好市多烘焙用「牛油紙」檢出不合格！

好市多烘焙用「牛油紙」檢出不合格！

他查好市多APP「近7000元驚喜」！會員：太貼心

他查好市多APP「近7000元驚喜」！會員：太貼心

好市多金條熱賣　單季狂銷31億

好市多金條熱賣　單季狂銷31億

好市多熱飲杯蓋「藏2凹槽」！網瘋猜用途

好市多熱飲杯蓋「藏2凹槽」！網瘋猜用途

關鍵字：

好市多棉花棒傳家保鮮膜

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面