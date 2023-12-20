不是保鮮膜！「好市多1實用小物」20年才用完　會員笑：再買7組

▲原PO一盒用了2年之久。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多不少「傳家級」商品，像是保鮮膜、鋁箔紙等！而一名女網友表示，2年前買了一款棉花棒，終於快用完一盒了，文章曝光後，會員也笑回，「這次黑五降價買了7組，經過的人一直盯著棉花棒看」、「難消庫存20幾年了，希望沒人在搶這好用的棉花棒！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》附上一個塑膠空盒，以及些許棉花棒，她接著笑虧「終於用完一盒...兩年了！」原來原PO兩年前買了該牌棉花棒，一組有三盒，而光是一盒就有625支，讓她用到天荒地老，如今該盒終於見底了。

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由於好市多都是販售家庭號大份量，原PO也直呼，「真的覺得好市多的東西都要很久才用得完，像是舊包裝的保鮮膜，烘焙紙，擺在櫃子裡很難消庫存欸！」

文章曝光後，網友評價超兩極，「你應該還有兩盒要繼續用...4年」、「紙軸蠻好用，棉花太鬆了～一年半用了一盒」、「我家用10年，一直都覺得很不錯，吸水性強，耳屎也都能被捲出來，一買再買」、「買有5年了，無敵難用，放那生灰塵了」、「18年買，我最後一盒終於用完，真的超難用」、「沒錯！三盒用了5～6年吧」、「超難用，棉花還會掉，黏在傷口上超火大，買了用幾次就放在那邊不想再用」、「難消庫存20幾年了，希望沒人在搶這好用的棉花棒」。

其他網友則笑回，「聖誕交換禮物」、「所以我會去換物社團換成我需要的東西」、「這次黑五降價買了7組，經過的人一直盯著棉花棒看」、「你跟別人分攤買比較好」、「棉花棒最推薦無印良品的，超好用，紙桿棒子硬挺，棉花紮實，用起來手感很好」。

▼網友評價兩極。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

