他查好市多APP「近7000元驚喜」　小心別過期！會員：太貼心

▲好市多「好多金」明年1月就可開始折抵了。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多一年一度的折扣金，可在下個月使用了！一名網友驚呼，好奇查看APP好多金的餘額，居然近有7000元，且明（2024）年1月就能使用，恰好春節也快到了，「直接變成過年加菜金」，最後原PO熱心提醒大家，要把握期限內折抵好多金。文章引發熱議，會員直呼「過年前就開放折抵，太貼心了！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近打開好市多APP時，發現好多金於明年1月1日就可以折抵了，「我記得往年沒有這麼早開始，難道真的是換了銀行有差？」

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原PO也附上截圖笑虧，目前好多金已累積6847元，「原來自己今年還真的貢獻不少在好市多」，使用期限只到明年3月底，恰好2月要買年菜，「直接變成過年加菜金！」

文章曝光後，熱心會員解釋，「富邦每年折抵時間改為每年1-2月」、「是換富邦才改時間的」、「改1-2月不錯～是說我的會員是12月，會先扣掉」、「過年前就開放折抵，太貼心了」。

也有網友驚呼原PO消費力太猛，「恐怖，我才1900元好多金」、「難怪台灣的好市多最賺錢」、「我的回饋只有2K多」、「我好弱～才1013元好多金」、「炫耀文無誤」。

事實上，賣場消費後產生的折扣金都是「限定月份折抵」，1元好多金抵1元現金，全年24小時可累積。北富銀好多金可在賣場抵用消費只限每年的1~2月，跟過去的國泰世華的8~9月不同。

▼好多金是每年1至2月折抵使用。（圖／記者劉維榛攝）

