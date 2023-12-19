好市多結帳「兒睡推車上」　女大生怒：寵成這樣？網卻揪貓膩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在好市多直擊，結帳時有家長放任孩子睡在推車上，而不少商品就壓在下方，還得店員主動詢問，她們才心不甘情不願地拿起來，口中更碎念著「會吵醒小孩」。對此，她不禁吐槽，「現在寵小孩都不裝了嗎？」然而更多人認為，其心可議，懷疑她們是想偷渡商品。

女網友日前在Dcard發文還原始末，那時是周五晚上約9點多，大家都塞在結帳區，前方是阿嬤、媽媽和孩子的組合，「結帳是由阿嬤處理，女兒一直站在推車旁邊，而孫子則在推車上睡覺。」

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這組客人買了兩箱紅酒和多支清酒，並請店員幫忙搬上輸送帶，加上處理會員問題，花了一長段時間。後來店員發現，孩子頭下壓著一包鱈魚香絲，在主動詢問之後，對方才不甘情不願地拿起來，嘴巴還不斷碎念著「你刷完趕快放回來可不可以啊？我兒子在睡覺耶，他這樣子很不好睡。」

更離譜的是，當店員結完前面的商品又發現，阿嬤還自備了小推車，上面放著玩具跟好市多的購物袋，於是問道「這裡面也是要結的嗎？」這時，阿嬤才連忙點頭，且動作很慢又很不甘願；同時，媽媽則一臉不耐煩，並將玩具和購物袋丟給店員，表示這些東西都不要了。

▲女大生還原經過。（圖／翻攝自Dcard）

目睹整個過程的原PO，忍不住傻眼直呼「進入混亂的刷卡環節就不多說了，我覺得還可以體諒，但從開始到結束整整花了15分鐘，店員也不想給他們好臉色，這樣子寵小孩真的很常見嗎？我只是個大學生，可能不了解現在的教育風氣，這樣真的對嗎？」

不過，網友們看完則一面倒認為，阿嬤和媽媽的舉動不單純，「感覺完全不是寵小孩，整個過程都是想利用孩子和與孩子有關的東西順手牽羊」、「比起寵小孩，怎麼看起來更像是想順手牽羊」、「所以原本是要偷渡商品出去？」「小孩睡覺沒有問題，但媽媽跟阿嬤的態度很有問題」、「看起來是要偷東西吧，跟寵小孩有關嗎」。

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