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3兄弟爆互相殘殺「2人打死1人」！拖到菜園埋屍　調查結果逆轉

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲馬來西亞雪蘭莪州23日爆出命案，消息一度指稱是3兄弟鬩牆。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州23日驚爆命案，原先消息傳出，有3兄弟因為爆發爭執，其中2人聯手殺害1人，還將遺體埋在後院菜園，掀起廣泛關注。不過事後經過調查，2名埋屍者確實是親兄弟，不過被害者與2人沒有血緣關係，目前案情仍在調查當中。

根據《中國報》報導，這起事件發生在23日晚間8點左右，原先的消息指稱，有3兄弟起了口角，接著2人聯手將其中一人殺害，並將遺體拖往自家後院的菜園掩埋，後來有人目擊者報警，全案才爆發。

不過，後來經過調查，動手埋屍的2人確實是親兄弟，不過被害人與2人並無血緣關係，死者的身分是兇嫌妹妹的男友。

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲死者與女友哥哥、女友家人發生爭執，結果被活活打死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

警方表示，當時死者與女友哥哥、女友家人一起到了女友哥哥朋友（下稱屋主）的住處，但過程中死者與女友的哥哥起了口角，當場被活活打死，而女友的哥哥、女友的家人犯案後，立即逃離了現場。

屋主發現出人命，呼喊住在隔壁的一對兄弟，希望能一起來幫忙掩埋遺體。不過隔壁兄弟的妻子聽到了對話，立即報警處理，屋主、幫忙埋屍的隔壁兄弟、報警的妻子也全被逮捕。

至於死者的女友、死者女友的哥哥，以及死者女友的家人目前仍在逃亡。此外，警方搜查以後，也在現場起獲了做案工具，包含了2把鋤頭、1把鏟子，現在仍在持續追緝當中。

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