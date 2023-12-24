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許佳玲今頭七　家人都沒夢到她！弟接獲不明訊息：正努力去看你

▲▼歌手許佳玲遭男粉絲刺殺！　至少4人路過「沒發現兇手搬遺體」。（圖／翻攝自中國報）

▲大馬歌手許佳玲遭男粉絲刺殺至今已過7日，但家人卻都沒夢到她。（圖／翻攝自中國報）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞26歲女歌手許佳玲被男粉絲狠砍8刀身亡至今已過7日。弟弟許偉祥透露，家人直到許佳玲頭七都還沒夢見姐姐，但由於嫌犯的身份至今尚未被曝光，而他事後也曾接獲不明訊息，讓他為家人的安危感到非常擔憂。

綜合當地媒體報導，許佳玲18日下午2時經過巴生某商業區的後巷時，突遭追求她許久的男粉絲連捅8刀身亡，所幸有附近居民正好看到案發過程，並用手機拍下兇手將遺體搬至車內的畫面，才讓警方在案發3小時後迅速將44歲的嫌犯逮捕歸案。

這起殘忍的兇殺案爆發至今已過7日。弟弟許偉祥透露，24日是許佳玲的頭七，但截至目前為止，大家都沒有夢見她，「姐姐不是自然往生的，所以會比較難」。

▲大馬女歌手許佳玲被砍身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲許佳玲外形亮麗，深受不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自臉書）

許偉祥也進一步透露，自己事後完全沒有和嫌犯家屬有任何聯繫，「道不道歉已經不重要了。我的姐姐已經死了，回不來了，現在我們只需要一個真相、一個公道，還有讓嫌犯接受法律的制裁」。

不過，許偉祥也坦言，他如今為家人的安危感到非常擔憂，「現在我們全家人都被曝光了，但嫌犯的身份至今卻未曝光，我們在明，他們在暗，我們完全不知道對方是什麼來歷背景，也不知道他們會不會有什麼後續行動，所以我現在很擔心家人的安全」。

許偉祥補充，他至今接獲了不少來歷不明的訊息，表示對方正在努力去看他，讓他深感困擾，「攻擊我們的網友多數是新開設，或是沒朋友、沒頭像的帳號，所以我相信他們很有可能都是假帳號」。

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