前戰友爆黃捷預算審查全缺席　大嘆「走鐘」：綠營別糟蹋新世代

▲林于凱指出，黃捷今年11至12月的預算審查全數缺席。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者江采蓁／綜合爆導

2024立委大選進入倒數，民進黨高雄市立委候選人黃捷積極拚選情，但「前戰友」前時代力量高雄市議員林于凱23日卻在臉書爆出，黃捷自投入立委選舉後開始，11至12月總共14次的預算審查會議全數缺席；他坦言，自己不否認黃捷過去的表現，但已經「走鐘」，民進黨如果只是想多一個投票部隊，那隨便一個人都可以，不要糟蹋新世代。

林于凱指出，民進黨從總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、高雄市長陳其邁、駐日代表謝長廷等 都盛讚黃捷是「新世代的政治人物代表」，但他質疑，「如果真是如此，請你們跟台灣人民交代，一位新政治的代表，擔任高雄市議員的黃捷，卻在2024年總預算審查中，從小組審查、到大會審查，總共14次的會議，全部缺席，是怎麼一回事？」

林于凱坦言，他不會去否定黃捷過去在市議會的表現，「然而，我必須要說，走鐘了。」他認為，一位政治人物，在問政之外，要發展各種面向的能力都沒問題，不過前提是要把本業做好，過去政治人物被詬病的就是把「民代當兼職、外務當正職」，他舉例，國民黨新北市議員葉元之說一年上560次政論節目，是為民發聲，他直言完全沒道理，「市議員真正發聲的位置，是議會殿堂，不是政論節目。」

而林于凱表示，黃捷曾經是他的同事跟戰友，他們也一起在議會推動小組審查的全程直播，目前還沒完全達成，但他沒想到，昨天稍微翻議事紀錄，發現今年的總預算審查，從小組審查4次會議，到大會審查9次會議、法規審查1次會議，黃捷自確定參選立委開始，11至12月，總共14次會議，黃捷全數缺席，發言紀錄是零。

「我一邊查，一邊不敢置信，沒有想到2018年同時進議會，到現在，已經完全變了一個人」，林于凱提到，黃捷對此回應「有任何批評我都虛心受教，但對於工作表現，我問心無愧。」他反批，「對於今年的總預算審查會議，全數缺席，你問心無愧，我無話可說。」

林于凱最後批評，如果民進黨只是要多一個投票部隊，進到立法院聽總召指揮，那隨便一個人都可以，不要糟蹋新世代，不要玷汙新政治。