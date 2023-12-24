工藝中心推循環工藝計畫　邀53工藝產業相關單位秀「不廢」成果

▲國立臺灣工藝研究發展中心今年啟動「循環工藝計畫」。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心，下同）

記者高堂堯／南投報導

全球永續發展和過度耗用資源議題越來越受重視，國立台灣工藝研究發展中心今年啟動「循環工藝計畫」，以「不廢」為核心思考，鼓勵工藝生產結構從材料、製程、設計等環節做出根本調整，盼能實踐資源回流循環，締造跨領域串接資源循環的夥伴關係，以將資源引流至適當處創造加乘價值。

工藝中心指出，「循環工藝計畫」今年共扶植53個工藝產業相關單位投入，以「不廢實驗室Re：Use LAB」為執行概念，分別在材料研調、產品開發、社會設計等三道題旨中展開行動，進行各種創造與研發的嘗試，並於12月9日邀集參與計畫的夥伴單位於台中市富興工廠舉辦「不廢實驗室成果市集」年度成果發表。

該市集攤位上不僅展示著各種廢棄轉化、升級再造（upcycled）的工藝產品，亦有材料實驗測試的樣品和應用示範，參觀者可與工藝職人或研究者們面對面交流，深入瞭解開發製作過程與其背後的永續理念；活動中並票選出專案永續最有效獎、計畫最創新獎以及介紹最熱情獎，也與勵馨基金會合作，邀請其服務對象動手體驗，在計畫參與品牌「苑手作」的引導下，以織襪產業廢棄物進行手指編織，落實循環工藝精神。

同日晚間召開的「循環工藝行動者圓桌會議」，邀集9位學界與產業界專家代表與談：包括國立台中教育大學教授拾已寰、逢甲大學講座教授佘日新、實踐大學副教授丑宛茹、竅門設計主持設計師王俊隆、清筑設計設計總監許清皓、家務室創辦人賀丞右、遞嬗設計經理呂亞蒨、雞本設計負責人沈致軒、梨理人設計主理人徐振捷，圍繞題旨「以工藝共創資源與環境的永續模式」，在各自專業見解下交流行動經驗與心得，凝聚永續發展能量。

工藝中心主任陳殿禮表示，聯合國永續發展目標（SDGs）作為全球性的倡議，提出人類可以有更具責任的發展模式，共同走向永續的未來；循環工藝計畫即是號召工藝產業響應投身於資源循環體系，以「工藝創公益」，使工藝發揮在社會中合作分工的影響力。