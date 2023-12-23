蝦皮購物攜手家扶基金會　為孩童舉辦「公益樂園」邀請用戶年前送暖

▲秉持著回饋社會的理念，蝦皮購物與家扶基金會合作舉辦蝦皮公益樂園，邀請近百位家扶孩童們和家人共度聖誕節。（圖／蝦皮購物提供）

消費中心／綜合報導

蝦皮購物今(23)日與家扶基金會合作舉辦蝦皮公益樂園，邀請近百位家扶孩童們和家人共度聖誕節，同時宣布線上捐款家扶基金會滿額贈送公益環保袋，邀請用戶歲末響應公益、年前送暖。

蝦皮購物表示，蝦皮平台自2018年開始與公益團體合作勸募已邁入第5年，至今已與近百家公益團體合作線上募集物資和善款，關心的議題涵蓋兒少福利、動物保護、環境永續等各面向；平台用戶可以依據自己關注的議題來協助公益團體。

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，秉持著回饋社會的理念，蝦皮購物和公益團體合作的募資皆不收取成交服務費，盼與用戶齊心促進善的循環，共同為台灣社會盡一份心力。

廖君凰說，感謝蝦皮用戶積極參與公益活動，平台捐款的民眾逐年增加。根據平台統計，與去年相比，首次在蝦皮平台上參與公益的用戶今年增加近七成，總募款金額增加二成。

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長說，今年開始與蝦皮公益合作，透過蝦皮平台勸募到來自台灣各地的捐款，感受到蝦皮用戶對家扶孩童的關懷，點點滴滴的善款與資源都會幫助弱勢家庭挺過難關，孩童們能有更安穩的成長環境。