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陸大媽撿到手機「威脅失主交出賞金」　囂張嗆：不給錢就扔進河

大媽撿到手機「威脅失主交出賞金」　囂張嗆：不給錢就扔進河裡

▲大媽為了約新台幣4335元的「賞金」敗光人品。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

為了1支手機敗光人品。中國大陸浙江省有名大媽日前撿到手機後，竟向失主索討人民幣1000元（約新台幣4335元）賞金，還威脅失主若不交錢，就把手機扔進河裡。更令人傻眼的是，就算民警介入處理，大媽仍堅持要錢。

一名住在嘉興海寧許村的大媽，一開口就向失主索討1000元，即使失主表示手機才價值800元（約新台幣3484元），大媽索要金額非常不合理，但大媽依然非1000元不可，更嗆不給錢就把手機丟進河裡。

失主無奈之下，只好報警找派出所民警處理，未料，大媽見多名警員到場，雖表示自己沒偷手機，卻繼續索討1000元賞金，且民警協調時對大媽也是越講越氣，但礙於警方只能協調歸還失物、不能強制執行原因，也拿大媽沒辦法，失主最終還是不得不花錢消災。

不過，《新京報》引述陝西恒達律師事務所公益律師趙良善說法，表示大陸《民法典》規定，拾獲失物應當返還權利人；拾得人送交失物至公安等有關部門前，應妥善保管，如故意或重大過失致失物損毀、滅失，應負民事責任。另拾得人拒不歸還失物，權利人可起訴拾得人，要求其歸還。

趙律師也說，大媽索要金額超出保管遺失物而產生的必要費用，屬變相敲詐勒索，可依據《治安管理處罰法》處大媽5天以上10天以下拘留，並可併處500元（約新台幣2177元）罰款；情節重大者，處10天以上15天以下拘留，可併處1000元以下罰款。

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