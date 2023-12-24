她怕看到兒子女友「每年都除夕待到開工」　大嘆：等吃等賭心好累

▲網友透露，別人媳婦過年都怕見婆婆，但自己卻是怕看到兒子女朋友。（示意圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

家家有本難念的經！有女網友透露，別人媳婦過年都怕見婆婆，但自己卻是怕看到兒子女朋友。她說兒子住在彰化家中，兒子女朋友則在台北工作，每次都會坐計程車、高鐵來回見兒子，但每次到家中不僅吃喝都靠兒子張羅，還很愛打麻將，甚至時常趁她與長輩不在，偷偷帶親人一起去住。對此，她則怨嘆「她每年都除夕待到開工，一天天的等吃等賭心好累…」。

原PO於近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，兒子交了個外籍女朋友，她在台北當行政人員月薪約4萬，租房也在台北，但不會騎車也不會開車，因為兒子住彰化家中，所以對方都坐計程車及高鐵往返台北。

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一開始一家人都希望她下彰化找工作，並替未來結婚鋪路，但她卻拒絕，且兒子工作在此也不可能上台北，於是幾乎每周都搭計程車、高鐵到彰化找兒子，令原PO傻眼的是，她吃吃喝喝都靠兒子張羅，吃完飯碗筷桌上一放人就拍拍屁股走了。

原PO補充，最讓人不舒服的則是對方喜歡打麻將，甚至5天的連假可以打3、4天，一家人都忍無可忍後，告知兒子，「你上台北吧，我們不想看到你過這樣的日子，也不想看到她」，豈料當大家一出門，女朋友就來了，甚至還帶親友來玩。

原PO最後則怨嘆，「過年到了，別人都是媳婦怕看到婆婆，但我怕看到我兒子女朋友又來怎麼辦，她每年都除夕待到開工，一天天的等吃等賭心好累」。

此文一出，便引起熱議，網友紛紛留言「吃吃喝喝跟賭博都是兒子自己選的，妳不爽，就不要讓他帶她回家而已」、「分開住吧，你兒子能接受就放他們兩個自己出去吧」、「讓兒子自己去選擇另一半自己過生活，眼不見，心不煩」、「兒子未來要結婚就請他出去獨立自主生活，彼此生活環境無法解決自然也沒辦法繼續走下去！」

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