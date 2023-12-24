總統大選最新賭盤　只差30萬票

▲民進黨總統候選人賴清德近半個月深陷萬里老家爭議，檯面民調顯示賴清德與國民黨總統候選人侯友宜支持度愈來愈近，甚至賭盤開出賴僅讓侯30萬票。（圖／CTWANT提供）

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民進黨總統候選人賴清德20日參加電視政見發表會時，稱未來會讓萬里老家交付公益信託，轉作礦工生活紀念館使用，這個重大宣示當晚讓黨內人士紛紛鬆了一口氣。選情人士分析，由於近來不管是檯面民調或地下賭盤，皆顯示賴清德與國民黨總統候選人侯友宜支持度愈來愈近，賭盤甚至開出賴侯票差30萬票，接下來藍綠恐怕又回到組織戰對決。

「11月地下賭盤還開賴清德讓侯友宜150萬票，12月萬里老家爭議延燒，賴讓侯已剩100萬票以內。」多位南高屏地方人士透露，賭盤顯示賴清德還是處於領先狀態，但與侯友宜的得票差距愈來近，有人預估50到80萬票，也有人預估30萬票。據悉，由於藍綠氣勢起伏不定，導致地下賭盤愈開愈頻繁，讓許多選民和賭客笑說「終於有打選戰氣氛了」。

▲網路出現「賴皮寮」等嘲諷梗，助燃民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議，台北市議員徐巧芯等在野黨人也加碼推波助瀾，讓綠營支持者相當焦慮。（圖／CTWANT提供）

聽聞賭盤開出賴清德僅讓侯友宜30萬票，一位從台北國會回高雄協助打選戰的立委幕僚表示擔憂，但也坦言這一個月來，在南部競總直接感受到第一線支持者的焦慮感愈來愈大。他說，從賴清德數次哽咽談萬里老家爭議後，「賴皮寮」等網路嘲諷陸續出現，支持者雖然覺得這是在野黨刻意操作，但也認為黨中央反擊力道太弱，頻頻向立委服務處喊話，希望「賴清德要硬起來」。

「進入12月後的3周以來，綠營整體氣勢就一個字『悶」』！」該幕僚說，賴清德手腳施展不開來，持續陷於萬里老宅爭議，連帶影響立委選戰，包括高雄現任立委李昆澤和許智傑的連任之路都拉警報。另外，在台中市原屬綠營優勢區的立委候選人江肇國、桃園市立委鄭運鵬和黃世杰，以及新北市立委羅致政等人，也被傳聞從領先轉而陷入苦戰，令黨內相當意外。該幕僚說，「該大贏的地方卻出現不樂觀局面，逼得賴清德不得不下猛藥！」

當賴清德終於鬆口，表示未來會讓萬里老家交付公益信託，並轉為礦工生活紀念館使用後，一位正在台南輔選的民進黨人士表示，「相當神奇，就在一夜之間，『同溫層』士氣大振，一吐被藍白陣營羞辱好幾周的怨氣了。」

▲民進黨總統候選人賴清德將萬里老家交付公益信託後，國民黨副總統候選人趙少康作辭去中廣董事長準備，要求賴拆了萬里老家。（圖／CTWANT提供）

該民進黨人說，賴清德交付公益信託的宣示，至少讓綠營支持者在與其他陣營對戰時，有反擊論述，不會平白被挨打，甚至可以反問藍白支持者，侯友宜和柯文哲願不願意跟進，把凱旋苑（舊稱大群館）與非法經營停車場的農地交付公益信託使用。他說，支持者還主動追擊國民黨副總統候選人趙少康辭不辭中廣董事長，賴清德「一房殺三士」，非常划算啦！

一位打過數場市長和總統級選戰的幕僚分析，賴清德處理萬里老家爭議最佳時間點早錯過，現在表明要交付公益信託，只能算切割老宅止血，從近期民調來看，賴因為萬里老家事件確實民調下滑，稱不上崩盤。但他也說，賴清德和侯友宜支持度這段時間拉近，藍綠最後就是打組織戰，比拚兩黨的資源和人力，看誰能把最多支持者總動員出門投票，誰就是贏家，開票當天預計會很刺激，兩人差距不超過百萬票。

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