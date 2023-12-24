圖文／台灣事實查核中心

為何要查

中共對台軍事動態是台灣社會關注議題，侯友宜11月參加競選活動時，提及近年共機擾台架次，本查核希望提供更精確數字給公眾參考。

查證摘要

針對侯友宜提到「今年中共戰機來了4千架次，3年前只有130架次，增加30倍」，查證如下：

一、國防部從2020年9月17日開始公布中共軍機擾台資訊，從公布日到2020年12月為止，共機擾台為130架次，這是侯友宜所提到的數字，也就是從2020年9月17日到2020年底的架次，並非一整年的數字。

軍方2021年4月曾經公布2020年一整年共機擾台數為2900架次，其中進入台灣西南空域的有380架次。

二、根據國防部統計，2023年共機擾台架次，從1月至10月共4032架次，與侯友宜說法相符。

查證結果：與所查資料不符。

侯友宜所引述的130架次，僅為2020年進入台灣防空識別區共機架次的一小部分（9月中到12月底），2020全年為2900架次，進入西南空域的有380架次。因此侯友宜的發言與所查資料不符。

侯友宜的話來自哪裡？

侯友宜在多個競選場合均有相同發言，根據《TVBS戰情室》YouTube直播畫面顯示，國民黨總統候選人侯友宜11月12日在新北市參加「全國工商團體挺侯友宜後援會」活動致詞時提到，「這一段時間，光戰機的架次今年就來了4000架次，3年前只有130個架次。我們希望來的是客機，不希望是戰機......」（影片31:00-31:15處）。

另根據《自由時報》影片畫面，侯友宜也曾在11月8日下午赴竹南鎮慈裕宮及龍鳳宮參拜時，提及相同數字，並提出「3年前大陸飛來戰機130多台，今年到現在已經3944架次，這樣算一算，增加30倍」。

資料出處：《TVBS戰情室》、《自由時報》。

查核過程

查核點、侯友宜說「今年中共戰機來了4千架次，3年前只有130架次，增加30倍」，實際狀況為何？

侯友宜稱3年前共機只有130架次？

（一）檢視國防部網站，國防部從2020年9月17日開始發布「即時軍事動態」。查核中心統計2020年9月17日至2020年12月29日，中共軍機擾台正確數字為149架次。

不過，2020年9月19日公布共機擾台的19架次資訊，曾一度被國防部錯誤下架，目前已經重新上架；因此若扣掉遭下架當日架次，2020年9月17日至2020年12月29日，中共軍機擾台為130架次。正是侯友宜所引述的數字。

（二）國防部2020年12月30日發布新聞稿顯示，共機2020年侵擾台灣西南空域近380餘架次，此數字包括《美國之音》、《法國24台》均有相關報導。

國防部2021年4月2日發布新聞稿指出，2020年共機侵擾台灣防空識別區共2900餘架次，此數字包括《公視新聞網》、立法院報告均有相關資訊。

侯友宜稱共機今年就來了4千架次？

查核中心統計國防部網站「即時軍事動態」資訊，2023年1月共機擾台356架次、2月300架次、3月343架次、4月582架次、5月370架次、6月345架次、7月450架次、8月411架次、9月560架次、10月315架次、11月379架次；1月至10月共機擾台加總為4032架次。

侯友宜所引述的130架次，僅為2020年進入台灣防空識別區共機架次的一小部分（9月中到12月底），2020全年為2900架次，進入西南空域的有380架次。因此侯友宜的發言與所查資料不符。

補充資料

國防部「即時軍事動態」是什麼？

國防安全研究院副研究員舒孝煌受訪表示，面對中國日益增加的軍事威脅，國防部在2020年9月間開始公布共機侵擾台灣資訊，即為「即時軍事動態」。從一開始公布進入台灣西南空域範圍的共機架次訊息，到後來只要進入台灣防空識別區（ADIZ），國防部都會公布。

舒孝煌說，ADIZ是各國自行制定的防空警戒範圍，非國際法領空。當有不明或具敵意的飛行器進入某一國家ADIZ，該國軍方就會派戰機升空監視；若飛行器進入該國軍方設定的應變區域，以台灣來說就是海峽中線、西南空域，軍方就會立即派遣戰機，對入侵的飛行器進行廣播驅離。